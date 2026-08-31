Профстандарт врача скорой помощи вступит в силу 1 сентября

Приказ Минтруда №634н утверждает новый профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи». Он заменит прежний стандарт 2018 года и будет действовать до 2032 года.

Документ существенно расширяет полномочия врача выездной бригады. Теперь он обязан проводить медицинскую сортировку пострадавших прямо на месте ЧС: определять, кто нуждается в помощи немедленно, а кто может подождать. Он должен организовывать сортировочную площадку и так называемую эвакуационную петлю для быстрой и упорядоченной отправки раненых, а также координировать действия всех медицинских сил и взаимодействовать с МЧС, полицией и другими экстренными службами. Причем такая сортировка прописана не только для катастроф, но и для массовых вызовов в обычных условиях.

Второе изменение касается маршрутизации пациентов. Раньше выбор больницы часто обуславливался принципом «везем в ближайшую дежурную». Новый стандарт закрепляет за врачом прямую обязанность самостоятельно обосновывать, в какой именно стационар везти больного, с учетом профиля заболевания, тяжести состояния и даже текущей загруженности приемного отделения.

Наконец, значительно расширены диагностические полномочия врача на догоспитальном этапе: в стандарте впервые официально закреплены расшифровка ЭКГ, проведение портативного УЗИ для выявления свободной жидкости в брюшной полости или пневмоторакса, экспресс-тестирование на глюкозу, кетоновые тела, маркеры некроза миокарда, пикфлоуметрия и капнометрия, а также непрерывный мониторинг жизненно важных функций с помощью транспортных аппаратов.

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