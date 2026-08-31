С 1 сентября начнется эксперимент по торговле через «аптеки на колесах»
Трехлетний эксперимент, допускающий розничную торговлю лекарствами с использованием передвижных аптечных пунктов, стартует с 1 сентября. В пояснительной записке к постановлению правительства №1068 указаны цели эксперимента — «отработка механизма» такой розничной торговли и «обеспечение возможности» ее дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе на всей территории России. По данным Минздрава, заявки на участие в эксперименте подали уже 11 регионов.
Участие в эксперименте добровольное: регионы подают ходатайства, а аптечные организации, имеющие лицензию не менее трех лет, проходят отбор и получают разрешение Росздравнадзора. Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, лицензированных индивидуальных предпринимателей или медорганизаций, торгующих лекарствами.
«Фармацевты на колесах» смогут продавать большинство препаратов, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих, иммунобиологических, радиофармацевтических и спиртосодержащих (с долей этанола выше 25%). Также запрещено реализовывать «с колес» лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов, и те, что отпускаются бесплатно или со скидкой по льготным программам.
Подробнее — в материале «Ъ» «Большая перемена в медицине».
Закон о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты был подписан президентом Владимиром Путиным 2 мая 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года, а его инициатива, поднятая на прямой линии с президентом, была внесена депутатами от фракции «Единая Россия» в Госдуму 17 декабря 2025 года. Передвижной аптечный пункт определяется как структурное подразделение аптечной организации, работающее вне стационарного магазина.
Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтениях 21 апреля 2026 года, отметив, что с его помощью можно будет приобрести не только распространённые препараты, но и лекарства по рецепту, исключая психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения. Минздрав РФ сообщил 2 мая 2026 года, что 11 субъектов Федерации, включая Волгоградскую, Нижегородскую, Тюменскую, Архангельскую области, Красноярский и Краснодарский края, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Бурятию, а также Донецкую Народную Республику, выразили желание присоединиться к эксперименту.
К декабрю 2025 года в России работало 83 тысячи аптек, из которых только 14% находились в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, где проживает 8 миллионов человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что передвижные аптеки будут доставлять лекарства в села, деревни и поселки без стационарных аптек и фармпунктов, что особенно актуально для отдаленных территорий. Ранее, в феврале 2025 года, фармритейлеры уже просили Госдуму отрегулировать работу мобильных аптек, поскольку открыть стационарные объекты в таких местах затруднительно из-за нехватки персонала и отсутствия подходящих помещений.