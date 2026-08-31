С 1 сентября начнется эксперимент по торговле через «аптеки на колесах»

Трехлетний эксперимент, допускающий розничную торговлю лекарствами с использованием передвижных аптечных пунктов, стартует с 1 сентября. В пояснительной записке к постановлению правительства №1068 указаны цели эксперимента — «отработка механизма» такой розничной торговли и «обеспечение возможности» ее дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе на всей территории России. По данным Минздрава, заявки на участие в эксперименте подали уже 11 регионов.

Участие в эксперименте добровольное: регионы подают ходатайства, а аптечные организации, имеющие лицензию не менее трех лет, проходят отбор и получают разрешение Росздравнадзора. Каждая передвижная аптека сможет обслуживать до 50 сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек, лицензированных индивидуальных предпринимателей или медорганизаций, торгующих лекарствами.

«Фармацевты на колесах» смогут продавать большинство препаратов, за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих, иммунобиологических, радиофармацевтических и спиртосодержащих (с долей этанола выше 25%). Также запрещено реализовывать «с колес» лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов, и те, что отпускаются бесплатно или со скидкой по льготным программам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большая перемена в медицине».