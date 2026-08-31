Al Jazeera: число пересекающих Ормузский пролив судов сократилось до пяти в день

Количество судов, пересекающих Ормузский пролив, сократилось до пяти в день за выходные. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные судоходства.

Как отмечает издание, реальное число проходящих через пролив судов может быть выше. Некоторая часть экипажей намеренно отключает автоматические системы идентификации (AIS), чтобы снизить вероятность обнаружения и избежать возможных атак.

Накануне США впервые с июля ударили по иранской территории — по острову Ларак в Ормузском проливе, сообщили иранские СМИ. По данным журналиста американского издания Axios Барака Равида, предположительно, удары были нанесены по пусковым установкам на острове.