Аллеям около УрФУ дали названия Инженеров-строителей и Физиков-технологов

Комиссия по топонимике Екатеринбурга, возглавляемая заммэра Рустамом Галямовым, утвердила наименования для трех городских общественных пространств, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Озелененные участки вдоль улицы Мира разделят на две аллеи. Территорию от улицы Первомайской до площади Кирова назовут аллеей Инженеров-строителей, а участок от площади Кирова до улицы Малышева — аллеей Физиков-технологов. Предложения по названиям подготовлены совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ), поскольку здесь расположены корпуса и другие объекты вуза.

Пространство у стелы 80-летия Победы на пересечении улиц Челюскинцев и Свердлова получит имя «Сквер Геннадия Попова». Геннадий Попов служил в Днепровской военной флотилии во время Великой Отечественной войны. Он участвовал в освобождении Белоруссии и Польши, а также в форсировании рек Висла, Одер и Шпрее. После окончания боевых действий Герой Советского Союза вернулся на Урал и работал в прокуратуре Свердловска.

Ирина Пичурина