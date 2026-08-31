Порядок получения налогового вычета за лечение изменится с 1 сентября
Взаимодействие пациентов с частными клиниками существенно упрощается постановлением правительства №659. Оно вступает в силу с 1 сентября. В частности, кардинально меняется порядок получения налогового вычета за лечение. Больше не нужно собирать отдельный пакет бумаг и справок об оплате, поскольку клиники обяжут передавать все сведения о пройденном лечении в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря этому для возврата денег из налоговой инспекции будет достаточно выписки из электронной медицинской карты.
Договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключить дистанционно — через официальный сайт клиники, мобильное приложение или платформу «Макс». Причем для этого не требуется электронная подпись пациента — достаточно простого волеизъявления.
Еще в постановлении впервые оговорено, что платные услуги предоставляются гражданам только по их желанию. А отказ пациента от заключения договоров для оказания услуг не может быть причиной для «уменьшения видов и объема» бесплатной помощи, которая предоставляется по ОМС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Большая перемена в медицине».
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновленные правила предоставления платных медицинских услуг, направленные на защиту пациентов от принуждения к оплате лечения. Эти изменения, утвержденные правительством, должны сократить количество разногласий между медицинскими организациями и потребителями услуг. Новые правила коснутся 75 тысяч частных клиник и 11,4 тысячи индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность.
Согласно приказу Минздрава России, с 1 сентября 2026 года для проведения рентгена и МРТ в частной клинике не потребуется направление лечащего врача, фельдшера или акушера. Перед исследованием врач-рентгенолог должен будет оценить наличие у пациента показаний и противопоказаний к процедуре, а протокол исследования будет оформлен в одном экземпляре и внесен в медицинскую карту пациента. Кроме того, с 1 сентября 2026 года расширится круг получателей медицинских справок и заключений: их смогут получить не только сами пациенты, но и их близкие родственники, включая братьев и сестер.
Федеральная налоговая служба (ФНС) с начала 2026 года в автоматизированном режиме предоставила налоговые вычеты на сумму более 200 миллиардов рублей. Глава ФНС Даниил Егоров отметил, что ведомство получает данные от сферы услуг, автоматически заполняет и предоставляет налоговые вычеты гражданам на лечение, обучение и спорт.