Порядок получения налогового вычета за лечение изменится с 1 сентября

Взаимодействие пациентов с частными клиниками существенно упрощается постановлением правительства №659. Оно вступает в силу с 1 сентября. В частности, кардинально меняется порядок получения налогового вычета за лечение. Больше не нужно собирать отдельный пакет бумаг и справок об оплате, поскольку клиники обяжут передавать все сведения о пройденном лечении в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря этому для возврата денег из налоговой инспекции будет достаточно выписки из электронной медицинской карты.

Договор на оказание платных медицинских услуг можно будет заключить дистанционно — через официальный сайт клиники, мобильное приложение или платформу «Макс». Причем для этого не требуется электронная подпись пациента — достаточно простого волеизъявления.

Еще в постановлении впервые оговорено, что платные услуги предоставляются гражданам только по их желанию. А отказ пациента от заключения договоров для оказания услуг не может быть причиной для «уменьшения видов и объема» бесплатной помощи, которая предоставляется по ОМС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большая перемена в медицине».