С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления
По общему правилу все рентгенологические исследования проводятся по назначению лечащего врача, но приказ Минздрава №359н вводит исключение для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Впрочем, порядок такого обследования каждая клиника устанавливает самостоятельно, поэтому возможность пройти МРТ без предварительного визита к специалисту будет зависеть от внутреннего регламента конкретной медицинской организации.
Тем же приказом утверждена единая форма протокола для всех видов рентгенологических исследований (МРТ, КТ, маммография, рентген зубочелюстной системы). Это должно унифицировать описание снимков в разных медучреждениях. Кроме того, приказ официально разрешает применять системы с искусственным интеллектом для помощи в постановке диагноза — при условии, что программное обеспечение зарегистрировано как медицинское изделие и интегрировано с больничной информационной системой.
Подробнее — в материале «Ъ» «Большая перемена в медицине».
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг, которые упрощают процедуру заключения договоров через мобильные приложения и платформу "Макс", а также отменяют обязательное требование об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи со стороны потребителя. Согласно новым правилам, договор будет считаться заключенным с момента внесения оплаты, и его условия не могут быть изменены исполнителем в одностороннем порядке. Эти изменения направлены на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения, сокращение разногласий между медицинскими организациями и потребителями, а также предотвращение замещения бесплатных медицинских услуг платными.
Помимо этого, с 1 сентября 2026 года расширяются возможности для получения медицинских справок и заключений: их смогут получить не только сами пациенты, но и их близкие родственники, включая братьев и сестер. Также разрешена выдача медицинских заключений в произвольной форме, если иное не установлено законодательством. Эти изменения призваны сделать процесс получения медицинских документов более гибким и удобным для граждан.
В целом, новые правила являются частью более широкой тенденции по изменению подхода к здравоохранению в России, что включает внедрение инновационных технологий и изменение нормативной базы. Ранее, в 2023 году, в Москве начали использовать ИИ-сервисы для профилактической маммографии в рамках ОМС, а с февраля 2024 года доступ к таким сервисам стал бесплатным для всех государственных медицинских организаций страны через платформу «МосМедИИ».