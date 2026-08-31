С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления

Составлено ИИ-Ассистентъ

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг, которые упрощают процедуру заключения договоров через мобильные приложения и платформу "Макс", а также отменяют обязательное требование об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи со стороны потребителя. Согласно новым правилам, договор будет считаться заключенным с момента внесения оплаты, и его условия не могут быть изменены исполнителем в одностороннем порядке. Эти изменения направлены на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения, сокращение разногласий между медицинскими организациями и потребителями, а также предотвращение замещения бесплатных медицинских услуг платными.

Помимо этого, с 1 сентября 2026 года расширяются возможности для получения медицинских справок и заключений: их смогут получить не только сами пациенты, но и их близкие родственники, включая братьев и сестер. Также разрешена выдача медицинских заключений в произвольной форме, если иное не установлено законодательством. Эти изменения призваны сделать процесс получения медицинских документов более гибким и удобным для граждан.

В целом, новые правила являются частью более широкой тенденции по изменению подхода к здравоохранению в России, что включает внедрение инновационных технологий и изменение нормативной базы. Ранее, в 2023 году, в Москве начали использовать ИИ-сервисы для профилактической маммографии в рамках ОМС, а с февраля 2024 года доступ к таким сервисам стал бесплатным для всех государственных медицинских организаций страны через платформу «МосМедИИ».