Количество новых продавцов на маркетплейсе «М.Видео» выросло на 59,2% в июле

Число новых продавцов на маркетплейсе «М.Видео» резко выросло: за вторую половину июля — начало августа к площадке присоединилось 1,6 тыс. новых партнеров, а максимальный недельный показатель по числу новых регистраций был зафиксирован с 27 июля по 2 августа — тогда процедуру регистрации начали более 900 продавцов. Об этом “Ъ” рассказал директор по развитию маркетплейса компании Карен Ашрафян. В июле к площадке присоединилось 15,4% от общего числа пришедших селлеров за последний год, говорят в компании. Рост месячного притока новых продавцов в июле в сравнении с январем 2026 года составил 168%, а с июнем — 59,2%, добавляют там.

По данным Digital Budget, в июле по отношению к началу года входящий трафик у Wildberries упал на 21%, у «Мегамаркета» — на 38%. У «М.Видео» он вырос в 2,5 раза, у Ozon — на 20%, а у «Яндекс Маркета» — на 5%. С 18 июля 2026 года атакам БПЛА подвергались 15 складских объектов Wildberries совокупной площадью около 1,8 млн кв. м, что эквивалентно 32% от общей логистической инфраструктуры RWB. Серия атак беспилотников на логистические объекты Ozon началась 22 августа 2026 года, однако оценка повреждений пока не приводилась. Участники рынка считают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать риски.

Подробнее — в материале «Ъ» «Селлеры переходного периода».