General Motors вложит $791 млн в автозаводы в Канаде
Профсоюз работников американской автомобильной корпорации General Motors в Канаде одобрил соглашение о производстве нового тяжелого грузовика на заводе в Онтарио. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, члены профсоюза Unifor поддержали контракт в воскресенье. Сам пакет инвестиций GM в автопром страны составит 1,1 млрд канадских долларов ($791,31 млн). Сумма включает объявленные в апреле C$691 млн на выпуск новых двигателей V8, а также C$144 млн на организацию сборки тяжелого пикапа GMC Sierra следующего поколения на заводе в Ошаве.
Еще C$215 млн направят на организацию выпуска трансмиссий нового поколения в Сент-Катаринсе во второй половине 2029 года. Кроме того, автоконцерн обязался временно отказаться от продажи или закрытия площадки CAMI в Ингерсолле, пока ведутся поиски вариантов ее дальнейшей загрузки.
Контракт распространяется на 4,6 тыс. канадских сотрудников и гарантирует им повышение зарплаты на 3% ежегодно в течение трех лет.
В этом месяце США ввели 50-процентные пошлины на импорт канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд. Канада пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами. Президент США Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин.
В августе 2026 года администрация США ввела 50-процентные пошлины на импорт некоторых категорий канадских товаров общей стоимостью около 20 млрд долларов. Канада планирует ввести ответные пошлины на американские товары с 8 сентября 2026 года на сумму 27,6 млрд долларов, охватывающие автомобили, молочную продукцию, бытовую технику, сельхозоборудование и металлургическую продукцию. Эти меры являются ответом на тарифы США и могут затронуть до 75% американского экспорта в отдельных нишах, однако ставят в уязвимое положение и сами канадские компании, критически зависящие от некоторых импортируемых товаров.
Президент США Дональд Трамп 24 августа 2026 года сообщил о намерении с 1 января 2027 года повысить до 50% пошлины на все легковые и грузовые автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Он уточнил, что пошлинами не будут облагаться товары компаний, имеющих производство на территории США. Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин, обвинив её в «ограблении» США десятилетиями, и призвал канадские компании переезжать в США, чтобы избежать тарифов. США и Канада несколько недель вели переговоры по торговому соглашению, но не пришли к компромиссу до введения пошлин 22 августа 2026 года.
В 2025 году General Motors уже сталкивалась с вопросом пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, и оценивала потенциальные потери в 4,5 млрд долларов. Ранее в 2025 году General Motors инвестировала 4 млрд долларов в расширение мощностей своих заводов в США, что помогло компании адаптироваться к тарифам и увеличить выпуск бензиновых моделей. В сентябре 2023 года прошла крупнейшая за несколько десятилетий забастовка работников американской автопромышленности, включая рабочих General Motors, Ford и Stellantis, которые требовали увеличения заработной платы и улучшения условий труда.