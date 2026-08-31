General Motors вложит $791 млн в автозаводы в Канаде

Профсоюз работников американской автомобильной корпорации General Motors в Канаде одобрил соглашение о производстве нового тяжелого грузовика на заводе в Онтарио. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, члены профсоюза Unifor поддержали контракт в воскресенье. Сам пакет инвестиций GM в автопром страны составит 1,1 млрд канадских долларов ($791,31 млн). Сумма включает объявленные в апреле C$691 млн на выпуск новых двигателей V8, а также C$144 млн на организацию сборки тяжелого пикапа GMC Sierra следующего поколения на заводе в Ошаве.

Еще C$215 млн направят на организацию выпуска трансмиссий нового поколения в Сент-Катаринсе во второй половине 2029 года. Кроме того, автоконцерн обязался временно отказаться от продажи или закрытия площадки CAMI в Ингерсолле, пока ведутся поиски вариантов ее дальнейшей загрузки.

Контракт распространяется на 4,6 тыс. канадских сотрудников и гарантирует им повышение зарплаты на 3% ежегодно в течение трех лет.

В этом месяце США ввели 50-процентные пошлины на импорт канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд. Канада пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами. Президент США Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин.