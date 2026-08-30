Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей режима пошлин

Президент США Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Один из главных нарушителей — Канада. Мне не нужны канадские машины, мне не нужны канадские запчасти, мне не нужно ничего канадского. Они грабят нас десятилетиями, и это скоро прекратится»,— написал господин Трамп. Американский президент добавил, что среди всех стран, с которыми ему приходится «иметь дело», Канаду он считает «худшей».

Дональд Трамп призвал все канадские компании, ведущие бизнес в США, немедленно переезжать в Соединенные Штаты. Он пообещал, что тогда на них не будут распространяться тарифы.

Отношения США и Канады снова обострились в августе: американская администрация ввела пошлины в размере 50% на импорт нескольких категорий канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд. В Канаде пообещали с 8 сентября ответить зеркальными мерами.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп дал урок географии».