Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей режима пошлин
Президент США Дональд Трамп назвал Канаду одним из главных нарушителей американского режима пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Один из главных нарушителей — Канада. Мне не нужны канадские машины, мне не нужны канадские запчасти, мне не нужно ничего канадского. Они грабят нас десятилетиями, и это скоро прекратится»,— написал господин Трамп. Американский президент добавил, что среди всех стран, с которыми ему приходится «иметь дело», Канаду он считает «худшей».
Дональд Трамп призвал все канадские компании, ведущие бизнес в США, немедленно переезжать в Соединенные Штаты. Он пообещал, что тогда на них не будут распространяться тарифы.
Отношения США и Канады снова обострились в августе: американская администрация ввела пошлины в размере 50% на импорт нескольких категорий канадских товаров общей стоимостью около $20 млрд. В Канаде пообещали с 8 сентября ответить зеркальными мерами.
Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп дал урок географии».
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада может стать 51-м штатом США, что, по его мнению, решило бы проблему всех пошлин. В январе 2026 года Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором и пригрозил ввести 100-процентные пошлины на все канадские товары, если Оттава заключит торговую сделку с Пекином. Эти заявления делались в соцсети Truth Social.
В июле 2026 года Трамп подписал прокламации о введении 50-процентных пошлин на канадские товары на сумму $20 млрд, сославшись на Закон о тарифах 1930 года, который позволяет президенту облагать иностранную продукцию пошлиной до 50% без одобрения Конгресса. Эти меры стали ответом на «неравноправное отношение» Оттавы к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю, а также, по словам чиновника американской администрации, своеобразным наказанием за лесные пожары, дым от которых достиг США. В ответ на это премьер-министр Канады Марк Карни заявил о праве на ответные тарифные меры.
В августе 2026 года США и Канада не смогли договориться о торговой сделке, после чего администрация Трампа ввела 50-процентные пошлины на импорт ряда канадских товаров, общей стоимостью около $20 млрд, вступившие в силу 22 августа. Оттава пообещала с 8 сентября ответить зеркальными мерами в размере от 15% до 50% на американские товары на общую сумму $27,6 млрд, причем на американскую сталь и алюминий пошлина составит 50%.