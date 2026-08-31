Мерц пообещал скорый ответ на инцидент с дроном в Лейпциге
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готовит ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Он не уточнил, кто, по мнению властей, ответственен за случившееся.
«В правительстве существует широкий консенсус относительно того, как мы должны реагировать, и мы проясним это в ближайшие дни; это произойдет совсем скоро»,— сказал господин Мерц в интервью телеканалу ARD.
Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. По данным СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом с боеприпасами. Позже был найден еще один БПЛА рядом с аэропортом. Российское посольство в стране назвало произошедшее провокацией.
По информации Politico, в ответ на инцидент Германия планирует ввести новые санкции против России.
Власти Германии рассматривают инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле как предлог для введения новых санкций против России и увеличения поставок вооружений Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 25 августа 2026 года заявил, что у властей есть данные о возможных организаторах инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава контрразведки Франции Селин Бертон 27 августа 2026 года прокомментировала обнаружение дрона со взрывчаткой в немецком аэропорту рядом с украинским грузовым самолетом, назвав это сигналом и частью «начала войны» с гибридными атаками.
Немецкая ассоциация аэрокосмической промышленности (BDLI) 26 августа 2026 года призвала власти Германии ускорить закупки систем защиты от БПЛА для аэропортов, так как только четыре из восьми крупных аэропортов получили обещанные системы противодействия беспилотникам. В 2025 году в Германии было зарегистрировано 1 289 случаев, связанных с 2 310 пролетами БПЛА, затронувшими военные объекты, промышленные предприятия и транспортные узлы.