Мерц пообещал скорый ответ на инцидент с дроном в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готовит ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Он не уточнил, кто, по мнению властей, ответственен за случившееся.

«В правительстве существует широкий консенсус относительно того, как мы должны реагировать, и мы проясним это в ближайшие дни; это произойдет совсем скоро»,— сказал господин Мерц в интервью телеканалу ARD.

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. По данным СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом с боеприпасами. Позже был найден еще один БПЛА рядом с аэропортом. Российское посольство в стране назвало произошедшее провокацией.

По информации Politico, в ответ на инцидент Германия планирует ввести новые санкции против России.