Посольство России выразило соболезнования после крушения судна у Кипра

Российское посольство в Анкаре выразило соболезнования по случаю крушения парома у берегов Северного Кипра. В крушении погибли минимум восемь человек, идут поиски еще 17.

«Надеемся на скорое спасение пропавших без вести, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших»,— сообщили в дипмиссии (цитата по РИА Новости).

Паром Filo Denizcilik с 267 людьми на борту затонул у берегов города Кирения 30 августа. Задержаны капитан и семь других ответственных лиц, сообщили власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Власти рассматривают версию о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект.