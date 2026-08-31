Цены на оперативную память для серверов за полгода поднялись на 25-150%

Оперативная память DDR4 и DDR5 для серверов за первое полугодие 2026 года подорожала примерно на 25% и 100% соответственно. Так, ходовая модель Samsung на 64 ГБ выросла в цене с 90 тыс. до 110 тыс. руб., а Samsung на 32 ГБ — с 80 тыс. до 160 тыс. руб. SSD-накопители за этот же период в отдельных случаях подорожали втрое. Такими данными с “Ъ” поделился представитель MWS Cloud.

Стоимость процессоров при этом в 2026 году также растет. Например, цена Intel Xeon 4310 выросла с 45 тыс. до 70 тыс. руб., тогда как Intel Xeon 6434 подорожал с 190 тыс. до 210 тыс. руб. в среднем.

Совокупный рынок носителей памяти в «Марвел-Дистрибуции» оценили в 7–8,5 млн штук и 120–160 млрд руб. за первое полугодие 2026 года. Наиболее существенно подорожала память для серверов, отмечает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. Память для ПК подорожала примерно на 50–150%, оценил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Памятные цены».