Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Иран

Администрация США планирует на этой неделе ввести санкции против еще одного банка для усиления экономической изоляции Ирана. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в разговоре с Associated Press (AP).

«Если потребуется, это будет финансовое насилие»,— сказал глава Минфина. О каком именно банке идет речь, господин Бессент не уточнил.

Как отмечает AP, глава Минфина сообщил об этом накануне встреч глав финансовых ведомств «Большой двадцатки» (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина. Там господин Бессент намерен обсудить с коллегами совместные шаги против Тегерана.

На прошлой неделе Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой». Она предполагает введение санкций против государств, поддерживающих с Ираном деловые связи. В рамках новой кампании Минфин США объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру.

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