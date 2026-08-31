Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Иран
Администрация США планирует на этой неделе ввести санкции против еще одного банка для усиления экономической изоляции Ирана. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в разговоре с Associated Press (AP).
«Если потребуется, это будет финансовое насилие»,— сказал глава Минфина. О каком именно банке идет речь, господин Бессент не уточнил.
Как отмечает AP, глава Минфина сообщил об этом накануне встреч глав финансовых ведомств «Большой двадцатки» (G20) в Эшвилле, штат Северная Каролина. Там господин Бессент намерен обсудить с коллегами совместные шаги против Тегерана.
На прошлой неделе Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой». Она предполагает введение санкций против государств, поддерживающих с Ираном деловые связи. В рамках новой кампании Минфин США объявил о новых санкциях против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».
24 августа 2026 года глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой», представляющей собой новую фазу санкционного давления на Иран. Это «финансовое наступление» призвано лишить Тегеран всех источников дохода, перерезав экономические связи иранского режима, пока он не окажется в полной изоляции. В рамках этой кампании были введены санкции против 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, включая компании в Китае.
Президент США Дональд Трамп ранее, 20 августа 2026 года, анонсировал «самую сокрушительную экономическую операцию» против Ирана, предупредив, что любое государство, оказывающее ему экономическую поддержку, столкнется с последствиями. Скотт Бессент уточнил, что Минфин США составил карту всех посредников и сетей, используемых Ираном для обхода санкций и контрабанды нефти. Если вторичные санкции не будут эффективными, США готовы применить секторальные ограничения против стран, ведущих дела с Ираном, касающиеся цифровых активов, технологий, золота, авиации и судоходства.