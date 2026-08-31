Родственникам уклоняющихся от наказания релокантов выплатят гуманитарное пособие

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее размер «гуманитарного пособия» близким родственникам лиц, в отношении которых введены «временные ограничительные меры». Выплаты возможны по решению «межведомственной комиссии», если у родственников нет «самостоятельных источников дохода». Размер — один МРОТ (с 1 января 2026 года — около 27 тыс. руб.).

Возможность выплат подобных пособий из заблокированных средств лиц, в отношении которых введены ограничительные меры, регламентирована законом «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания». В частности, речь идет о лицах, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию вооруженных сил, призывы к санкциям против страны или участие в деятельности нежелательных организаций.

Кроме того, правительство назначило Сбербанк уполномоченным банком для релокантов, которые уклоняются от исполнения наказания.

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