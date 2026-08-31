В Иордании прозвучали взрывы

Иран запустил ракеты в сторону Ормузского пролива и стран Ближнего Востока, сообщили иранские СМИ. Американский телеканал Fox News передает, что несколько взрывов прозвучало в Иордании.

Журналист Fox News Трей Йингст написал в соцсети X, что Иран атакует базы вооруженных сил США на территории Иордании. По его словам, почти все выпущенные ракеты удалось перехватить. Значительных повреждений нет.

Ранее США впервые за более чем месяц атаковали Иран. Агентство Tasnim писало о взрывах на острове Ларак, а Корпус стражей исламской революции заявил о гибели как минимум двух человек. По информации Axios, США ударили по иранским пусковым установкам после того, как власти страны узнали о планах Тегерана запустить ракеты в сторону Ормузского пролива. Иран пообещал ответить на атаку.