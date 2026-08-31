Bloomberg: увольнение Левитт стало неожиданным для чиновников Белого дома
Решение пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт покинуть свой пост застало врасплох некоторых сотрудников администрации президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Об отставке госпожи Левитт стало известно 12 августа. Дональд Трамп объяснил ее уход желанием проводить больше времени с семьей. Он также уточнил, что она продолжит консультировать его в качестве внештатного советника. Преемник на ее должность пока не назначен.
Как уточняет Bloomberg, за последний месяц в администрации господина Трампа свои посты покинули главный юридический советник, советник по национальной безопасности и связной с Конгрессом. Кроме того, свои должности покинули советник Белого дома Дэвид Уоррингтон и заместитель советника по национальной безопасности Энди Бейкер, участвовавший в переговорах с Ираном. Их места заняли другие чиновники.
По данным агентства, в ближайшие месяцы свои должности могут оставить еще несколько высокопоставленных сотрудников администрации. Среди них — директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд, который ранее уже объявил об отставке.
Энди Бейкер, помощник советника президента США по национальной безопасности, покинет свой пост в ближайшие недели, переходя на работу в частный сектор. Он с 2023 года был советником по национальной безопасности Джей Ди Вэнса, а в январе 2025 года, когда Дональд Трамп стал президентом, был назначен на должность помощника советника президента США по национальной безопасности.
Кэролайн Левитт занимала должность пресс-секретаря Белого дома с 20 января 2025 года, начала второго президентского срока Дональда Трампа. Госпожа Левитт, которой 28 лет, стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США и до этого была спичрайтером и помощником пресс-секретаря Белого дома.
На место Кэролайн Левитт рассматриваются несколько кандидатов, включая главу протокола США Монику Кроули, комментатора CNN Скотта Дженнингса и бывшего представителя штаба Трампа Джейсона Миллера. Среди потенциальных преемников также упоминаются бывший советник Дональда Трампа Алина Хабба и заместитель пресс-секретаря Анна Келли.