Даниил Медведев победил в первом круге теннисного турнира US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В первом круге Медведев со счетом 6:4, 6:2, 6:4 обыграл французского теннисиста Юго Гастона. На корте они провели 2 часа 17 минут. Во втором круге российский теннисист встретится с победителем игры между Себастьяном Горзни из США и Рафаэлем Коллиньоном из Бельгии.

30-летний Даниил Медведев — первая ракетка России и седьмая ракетка мира. В 2021 году он стал чемпионом US Open.