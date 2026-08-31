Чекунков: к 2036 году предполагаемый объем годовых инвестиций на Дальнем Востоке вырастет до 9,2 трлн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

В рамках новой Стратегии развития Дальнего Востока на следующие десять лет, обсуждаемой до 2036 года, правительство планирует увеличить объем привлеченных инвестиций до 12 трлн рублей к 2030 году. Эта цель предполагает перезапуск действующей стратегии, которая уже обеспечила рост валового регионального продукта на 25% и привлечение 5,5 трлн рублей частных инвестиций.

Одним из ключевых направлений стратегии является преодоление инфраструктурных ограничений, особенно в энергетике. Министр Алексей Чекунков отметил, что для крупных проектов на автономной энергетике требуются новые решения, приведя в пример строительство четырех плавучих атомных электростанций для Баимского месторождения меди на Чукотке. Также планируется наращивать добычу и переработку полезных ископаемых в 2,3 раза к 2036 году, при этом геологическую изученность недр предполагается увеличить с 35% до 60%.

Для стимулирования инвестиций с 1 января 2027 года планируется запустить единый преференциальный режим (ЕТОР), который охватит весь Дальний Восток и Арктику. Этот режим будет включать федеральный инвестиционный налоговый вычет в повышенном объеме, составляющем 20% для проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока.