Чекунков: к 2036 году предполагаемый объем годовых инвестиций на Дальнем Востоке вырастет до 9,2 трлн рублей
Проект стратегии развития Дальнего Востока, как сообщил в интервью «Ъ» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, предусматривает рост предполагаемого объема годовых инвестиций в макрорегионе с 4,1 трлн руб. в 2024 году до 9,2 трлн руб. к 2036-му. По его словам, за десять лет инвестиции выросли уже в четыре раза и должны еще удвоиться.
Одновременно с наращиванием доли инвестиций в ВРП Дальнего Востока, рассказал министр, планируется и диверсифицировать их структуру. «Это будут инвестиции как в добывающие отрасли, так и, в большей степени, в инфраструктуру, перерабатывающие отрасли и в новые перспективные высокотехнологичные секторы: интегральную электронику, космос, робототехнику, беспилотные системы, новые источники энергии и другие»,— пояснил Алексей Чекунков.
Подробнее — в интервью Алексея Чекункова «Ъ».
В рамках новой Стратегии развития Дальнего Востока на следующие десять лет, обсуждаемой до 2036 года, правительство планирует увеличить объем привлеченных инвестиций до 12 трлн рублей к 2030 году. Эта цель предполагает перезапуск действующей стратегии, которая уже обеспечила рост валового регионального продукта на 25% и привлечение 5,5 трлн рублей частных инвестиций.
Одним из ключевых направлений стратегии является преодоление инфраструктурных ограничений, особенно в энергетике. Министр Алексей Чекунков отметил, что для крупных проектов на автономной энергетике требуются новые решения, приведя в пример строительство четырех плавучих атомных электростанций для Баимского месторождения меди на Чукотке. Также планируется наращивать добычу и переработку полезных ископаемых в 2,3 раза к 2036 году, при этом геологическую изученность недр предполагается увеличить с 35% до 60%.
Для стимулирования инвестиций с 1 января 2027 года планируется запустить единый преференциальный режим (ЕТОР), который охватит весь Дальний Восток и Арктику. Этот режим будет включать федеральный инвестиционный налоговый вычет в повышенном объеме, составляющем 20% для проектов, реализуемых на территории Дальнего Востока.