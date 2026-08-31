Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал об условиях единого префрежима на Дальнем Востоке
Алексей Чекунков рассказал об условиях единого префрежима на Дальнем Востоке
Закон о единой территории опережающего режима (ЕТОР) должен быть принят до конца 2026 года, сказал в интервью «Ъ» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Преференциальный режим, который охватит весь Дальний Восток и Арктику, должен заработать с 1 января 2027 года.
«Мы сохраним все лучшее, что было в наших действующих преференциальных режимах (ТОР, свободный порт Владивосток и других), и добавим новые возможности для резидентов», — отметил министр.
Резидентам, сообщил Алексей Чекунков, будет доступен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) — в повышенном объеме, значительно превышающем показатель в других регионах России. По словам министра, размер вычета составит 20% для проектов, реализуемых непосредственно на территории Дальнего Востока. «То есть, если инвестор вложил 100 рублей, то в среднем по стране из налоговой базы можно вычесть только три рубля (3%), у нас — 20 руб.» — пояснил Алексей Чекунков. Холдинги, добавил он, получат возможность применять к своим компаниям 10% вычет из своего федерального налога.
Подробнее — в интервью Алексея Чекункова «Ъ».
Концепция создания единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики, получившая название «суперТОР», продолжает дорабатываться Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В апреле 2026 года стало известно, что Минвостокразвития готово снизить порог входа для инвестиционных проектов в единую территорию опережающего развития с 10 млн до 5 млн рублей. При этом для резидентов с высокой рентабельностью может быть введен налог на сверхприбыль по ставке 50%, из которых 70% будет зачисляться в региональный бюджет, а 30% — в федеральный. Однако сохраняются спорные вопросы, например, по предоставлению льгот по страховым взносам, против чего выступает Минфин.
Идея создания единой ТОР прорабатывается властями с июля 2025 года и предполагает объединение пяти действующих преференциальных режимов на Дальнем Востоке и создание механизма, позволяющего инвесторам выбирать набор льгот. Алексей Чекунков в декабре 2025 года отмечал, что механизм преференций должен работать как «страховка на случай плохого рынка», отключая льготы при сверхрентабельности предприятия.