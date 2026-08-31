Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал об условиях единого префрежима на Дальнем Востоке

Закон о единой территории опережающего режима (ЕТОР) должен быть принят до конца 2026 года, сказал в интервью «Ъ» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Преференциальный режим, который охватит весь Дальний Восток и Арктику, должен заработать с 1 января 2027 года.

«Мы сохраним все лучшее, что было в наших действующих преференциальных режимах (ТОР, свободный порт Владивосток и других), и добавим новые возможности для резидентов», — отметил министр.

Резидентам, сообщил Алексей Чекунков, будет доступен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) — в повышенном объеме, значительно превышающем показатель в других регионах России. По словам министра, размер вычета составит 20% для проектов, реализуемых непосредственно на территории Дальнего Востока. «То есть, если инвестор вложил 100 рублей, то в среднем по стране из налоговой базы можно вычесть только три рубля (3%), у нас — 20 руб.» — пояснил Алексей Чекунков. Холдинги, добавил он, получат возможность применять к своим компаниям 10% вычет из своего федерального налога.

Подробнее — в интервью Алексея Чекункова «Ъ».