Алексей Чекунков рассказал «Ъ» о планах развития Дальнего Востока и Арктики

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии XI Восточного экономического форума, который начнется 1 сентября, в интервью “Ъ” рассказал о стратегиях Дальнего Востока и Арктики, планах по привлечению инвестиций в эти макрорегионы, а также о новом подходе к созданию единого преференциального режима.

— Стратегия развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года обсуждалась в правительстве еще с прошлого года. Когда ее планируется утвердить?

— Стратегия внесена в правительство и будет принята в ближайшие дни. Это масштабный документ, определяющий направление развития почти половины страны на следующее десятилетие. Основную презентацию главных подходов сделали в декабре 2025 года на стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, они были одобрены. Сейчас ведется непосредственно уже разработка решений к этим подходам.

У стратегии — три столпа. Первый — это расширение существующей экономики, дальнейшее развитие добывающих секторов с упором на переработку — рыбной отрасли, сельского хозяйства, туризма, а также продолжение наращивания темпов жилищного строительства. Второй — расширение инфраструктуры, так как экономика не может развиваться без преодоления инфраструктурных ограничений. В первую очередь речь идет об энергетике, поскольку для новых проектов нужна электроэнергия, а также о повышении транспортной доступности, в том числе и авиационной связности. Третий — развитие новых технологий, создание сильных научных центров, то есть фактически формирование новых отраслей экономики, связанных с биотехнологиями и ИТ.

Экономика — это основа. Интегральной целью является повышение качества жизни людей. Это будущее городов, населенных пунктов Дальнего Востока — для их развития уже на протяжении трех лет реализуется программа мастер-планов. Мы прошли где-то более 20% этого пути — по количеству построенных важных новых объектов (набережные, аэропорты, школы, поликлиники), которые делают жизнь на Дальнем Востоке более комфортной и позволяют не только оставаться населению в макрорегионе, но и привлекать туда новых людей.

Подробнее — в интервью «Ъ».