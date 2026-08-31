Алексей Чекунков рассказал «Ъ» о планах развития Дальнего Востока и Арктики
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии XI Восточного экономического форума, который начнется 1 сентября, в интервью “Ъ” рассказал о стратегиях Дальнего Востока и Арктики, планах по привлечению инвестиций в эти макрорегионы, а также о новом подходе к созданию единого преференциального режима.
— Стратегия развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года обсуждалась в правительстве еще с прошлого года. Когда ее планируется утвердить?
— Стратегия внесена в правительство и будет принята в ближайшие дни. Это масштабный документ, определяющий направление развития почти половины страны на следующее десятилетие. Основную презентацию главных подходов сделали в декабре 2025 года на стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, они были одобрены. Сейчас ведется непосредственно уже разработка решений к этим подходам.
У стратегии — три столпа. Первый — это расширение существующей экономики, дальнейшее развитие добывающих секторов с упором на переработку — рыбной отрасли, сельского хозяйства, туризма, а также продолжение наращивания темпов жилищного строительства. Второй — расширение инфраструктуры, так как экономика не может развиваться без преодоления инфраструктурных ограничений. В первую очередь речь идет об энергетике, поскольку для новых проектов нужна электроэнергия, а также о повышении транспортной доступности, в том числе и авиационной связности. Третий — развитие новых технологий, создание сильных научных центров, то есть фактически формирование новых отраслей экономики, связанных с биотехнологиями и ИТ.
Экономика — это основа. Интегральной целью является повышение качества жизни людей. Это будущее городов, населенных пунктов Дальнего Востока — для их развития уже на протяжении трех лет реализуется программа мастер-планов. Мы прошли где-то более 20% этого пути — по количеству построенных важных новых объектов (набережные, аэропорты, школы, поликлиники), которые делают жизнь на Дальнем Востоке более комфортной и позволяют не только оставаться населению в макрорегионе, но и привлекать туда новых людей.
Подробнее — в интервью «Ъ».
В декабре 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии поручил к 15 июля подготовить проект стратегии развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, а Минвостокразвития занимается его подготовкой. Эта новая стратегия заменит документ, рассчитанный до 2025 года. За время действия предыдущей стратегии валовой региональный продукт на Дальнем Востоке вырос на 25%, привлечено 5,5 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 170 тысяч рабочих мест.
Комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора станет основным инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года, проект которой будет официально внесен президенту на утверждение. Эта стратегия предусматривает реализацию 271 инвестпроекта общей стоимостью 32 триллиона рублей, из которых 30 триллионов рублей составят средства частных инвесторов.
Закон о единой территории опережающего режима (ЕТОР), охватывающий весь Дальний Восток и Арктику, должен быть принят до конца 2026 года и заработать с 1 января 2027 года. Этот преференциальный режим сохранит лучшие элементы действующих режимов, таких как ТОР и свободный порт Владивосток, и добавит новые возможности для резидентов, включая федеральный инвестиционный налоговый вычет в повышенном объеме.
Проект стратегии развития Дальнего Востока предусматривает рост объема годовых инвестиций с 4,1 триллиона рублей в 2024 году до 9,2 триллиона рублей к 2036 году. Планируется диверсификация структуры инвестиций как в добывающие отрасли, так и, в большей степени, в инфраструктуру, перерабатывающие отрасли и новые перспективные высокотехнологичные секторы, такие как интегральная электроника, космос, робототехника, беспилотные системы и новые источники энергии.