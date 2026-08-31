Глобальные инвесторы за неделю вывели из фондов американских акций $4,4 млрд

Последние доступные данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о снижении спроса международных инвесторов на акции. По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (BofA), который учитывает сведения EPFR, клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 15 августа, немногим более $9 млрд, что в 4,4 раза ниже инвестиций неделей ранее и является минимальным положительным результатом со второй декады июня.

Аутсайдерами минувшей недели стали фонды американских акций. По данным EPFR, за отчетный период чистый отток клиентских средств из них составил $4,4 млрд, что почти в пять раз меньше притока на предшествующей неделе. Больший объем средств в летние месяцы инвесторы выводили из американских акций лишь два раза: во второй половине июня ($36,4 млрд) и во второй декаде июля ($7,2 млрд).

Сильнее всего при этом пострадали фонды, ориентированные на компании большой и средней капитализации (отток в размере $5,1 млрд и $2,3 млрд), а также бумаги компаний с высокими темпами расширения бизнеса («эмитентов роста», минус $2,7 млрд).

Подробнее — в материале «Инвесторы одолжили Америке».