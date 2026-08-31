Максимальная оценка рынка носителей памяти в РФ на 2026 год составила 160 млрд рублей

Цены на оперативную память для серверов и накопители за первую половину 2026 года значительно выросли, отдельные модели комплектующих стали продаваться втрое дороже, чем они стоили в конце прошлого года. По данным «Марвел-Дистрибуции», максимальная оценка рынка носителей памяти в РФ на 2026 год составила 160 млрд руб.

Основная причина — бум искусственного интеллекта (ИИ) и перераспределение производственных мощностей в пользу оборудования, необходимого для нейросетей, объясняют эксперты. По их словам, в ближайшие 12 месяцев снижения стоимости электроники ждать не стоит.

Подробнее — в материале «Ъ» «Памятные цены».