Чистая прибыль крупнейших брокеров сократилась по итогам полугодия почти на 30%

“Ъ” проанализировал отчетность крупных брокерских компаний (47 игроков, чья выручка за первое полугодие 2025 года превысила 50 млн руб.) за первое полугодие 2026 года. Согласно ей, выручка брокеров от профильной деятельности в январе—июне выросла год к году на 40% и составила 41,8 млрд руб.

Крупнейшую выручку от профильной деятельности, более 10 млрд руб., по-прежнему получил «БКС Мир Инвестиций» — с первого полугодия 2025 года показатель вырос на 9% и составил 10,2 млрд руб. Самый резкий рост зафиксирован у ИФК «Солид», который практически удвоил выручку,— она выросла до 3,2 млрд руб., «Алор+» — на 74%, до 2 млрд руб., «ВТБ Капитал Трейдинг» — на 86%, до 1,5 млрд руб. ФГ «Финам» увеличила выручку на 3%, до 3,4 млрд руб. В то же время доходы от профильной деятельности БК «Регион» сократились на 27,5% и опустились до 2,5 млрд руб., что стало единственным заметным снижением среди крупнейших игроков.

Почти 70% комиссионных доходов от брокерской деятельности профучастников пришлись на операции на фондовом рынке. При этом в первом полугодии 2026 года комиссии принесли брокерам на 26% больше дохода, чем годом ранее. Выручка брокеров от размещения заняла почти 16% от комиссионных доходов и выросла в полтора раза в сравнении с предыдущим периодом. При этом у шести компаний доля этого сегмента занимала 75–95% брокерских доходов.

Подробнее — в материале «Торг здесь не доходен».