Представлен первый рейтинг регионов по помощи малому и среднему бизнесу

Первый рейтинг регионов по эффективности поддержки малого и среднего бизнеса через платформу МСП.РФ представила Корпорация МСП. Ранжирование регионов проводилось на основе оценки их работы за январь—июль этого года. Теперь, как сообщают в организации, рейтинг будет публиковаться ежеквартально — для мониторинга качества предоставления таких онлайн-услуг.

Рейтинг формировался на основе шести критериев — количества опубликованных регионом услуг, динамики количества поданных бизнесом заявок и оказанных ему услуг к аналогичному периоду прошлого года, доли заявок и количества услуг от количества субъектов МСП в регионе, а также скорости обработки обращения предпринимателей. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, учитывался также уровень цифровизации мер поддержки, поскольку перевод в цифру делает их доступнее и повышает осведомленность бизнеса.

Как пояснили “Ъ” в Корпорации МСП, при составлении рейтинга оценивался именно комплексный подход регионов к работе. Таким образом, показав наиболее сбалансированные результаты по всем шести показателям, рейтинг возглавила Орловская область.

Второе место заняла Тюменская область, а третье — Красноярский край. В топ-10 также вошли Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Амурская и Саратовская области и Республика Крым.

Подробнее — в материале «Регионы оценили по поддержке».