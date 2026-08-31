Регионы оценили по поддержке

Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (МСП) опубликовала первый рейтинг регионов по эффективности и оперативности оказания поддержки бизнесу через платформу МСП.РФ. Среди критериев оценки — спрос бизнеса на меры поддержки, сроки ее оказания, а также цифровизация услуг. В тройку лидеров вошли Орловская и Тюменская области, а также Красноярский край. В числе отстающих — Пензенская область, Кабардино-Балкария и Ненецкий автономный округ. В бизнес-сообществе полагают, что подобное ранжирование регионов может положительно сказаться на скорости и качестве поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первый рейтинг регионов по эффективности поддержки малого и среднего бизнеса через платформу МСП.РФ представила Корпорация МСП. Ранжирование регионов проводилось на основе оценки их работы за январь—июль этого года. Теперь, как сообщают в организации, рейтинг будет публиковаться ежеквартально — для мониторинга качества предоставления таких онлайн-услуг.

МСП.РФ — цифровая госплатформа, через которую предприниматели могут подавать заявки на участие в программе льготного кредитования или получение той или иной услуги, например по регистрации товарного знака или по покупке франшизы (всего на сайте доступно порядка 1,6 тыс. региональных видов поддержки). Через эту платформу малые и средние предприятия также могут сообщить о наличии перед ними долга со стороны госзаказчика (см. “Ъ” от 18 августа).

Рейтинг формировался на основе шести критериев — количества опубликованных регионом услуг, динамики количества поданных бизнесом заявок и оказанных ему услуг к аналогичному периоду прошлого года, доли заявок и количества услуг от количества субъектов МСП в регионе, а также скорости обработки обращения предпринимателей. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, учитывался также уровень цифровизации мер поддержки, поскольку перевод в цифру делает их доступнее и повышает осведомленность бизнеса.

Как пояснили “Ъ” в Корпорации МСП, при составлении рейтинга оценивался именно комплексный подход регионов к работе. Таким образом, показав наиболее сбалансированные результаты по всем шести показателям, рейтинг возглавила Орловская область.

Второе место заняла Тюменская область, а третье — Красноярский край. В топ-10 также вошли Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Амурская и Саратовская области и Республика Крым.

В группу замыкающих, то есть тех, кто показал наиболее низкие и разрозненные результаты, вошли Челябинская, Мурманская, Пензенская и Московская области, Севастополь, республики Алтай, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Ненецкий автономный округ. В таких регионах, уточнили “Ъ” в Корпорации МСП, наблюдалась отрицательная динамика как числа поданных местными предпринимателями заявок на услуги, так и количества предоставленных мер поддержки. «В совокупности это говорит о низкой активности данных субъектов по популяризации поддержки малого и среднего бизнеса»,— отметили в организации. Кроме того, страдает оперативность оказания таких услуг: не нарушают сроки обработки заявок бизнеса только 38 из 89 регионов.

Как отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, «ценность рейтинга — в аккумуляции мер поддержки МСП в одном месте и стимуляции региональных властей оказывать ее эффективнее». Поскольку рейтинги по умолчанию должны строиться на объективных данных, в объединении ждут, что его регулярная публикация положительно скажется на скорости и качестве оказываемой малому и среднему бизнесу помощи в регионах.

Полина Попова