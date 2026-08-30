Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Страховые компании начали активно предлагать клиентам гибридные продукты

Страховые компании развивают гибридные продукты, следует из опроса “Ъ” участников рынка. Одна из крупнейших компаний на рынке страхования жизни «СОГАЗ-Жизнь» запустила продукт, совмещающий черты накопительного страхования жизни (НСЖ) и ДМС. У «АльфаСтрахование-Жизнь», «Совкомбанк Страхования», а также «МАКС-Жизнь» есть подобные продукты.

«Капитал Лайф Страхование Жизни» предлагает программу, сочетающую долевое страхование жизни и медицинское страхование. «Совкомбанк Страхование» разрабатывает гибрид ДМС и программы долгосрочных сбережений. По словам страховщиков, объединение страхования жизни и не жизни является нетипичной практикой для рынка. В «СОГАЗ-Жизнь» поясняют, что разработали продукт для семей, планирующих пополнение. Клиенты получают сопровождение беременности в клиниках, которое будет оплачено потенциальным доходом от вложений денег в финансовые инструменты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страхование сложнее жизни».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд