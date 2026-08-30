Страховые компании начали активно предлагать клиентам гибридные продукты

Страховые компании развивают гибридные продукты, следует из опроса “Ъ” участников рынка. Одна из крупнейших компаний на рынке страхования жизни «СОГАЗ-Жизнь» запустила продукт, совмещающий черты накопительного страхования жизни (НСЖ) и ДМС. У «АльфаСтрахование-Жизнь», «Совкомбанк Страхования», а также «МАКС-Жизнь» есть подобные продукты.

«Капитал Лайф Страхование Жизни» предлагает программу, сочетающую долевое страхование жизни и медицинское страхование. «Совкомбанк Страхование» разрабатывает гибрид ДМС и программы долгосрочных сбережений. По словам страховщиков, объединение страхования жизни и не жизни является нетипичной практикой для рынка. В «СОГАЗ-Жизнь» поясняют, что разработали продукт для семей, планирующих пополнение. Клиенты получают сопровождение беременности в клиниках, которое будет оплачено потенциальным доходом от вложений денег в финансовые инструменты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страхование сложнее жизни».