Страхование сложнее жизни

Страховые компании начали активно предлагать клиентам гибридные продукты, совмещающие страхование жизни с другими видами страхования, например, ДМС, программы долгосрочных сбережений и т.д. По словам страховщиков, подобные программы позволяют увеличить конверсию и удержать клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Страховые компании развивают гибридные продукты, следует из опроса “Ъ” участников рынка. Одна из крупнейших компаний на рынке страхования жизни «СОГАЗ-Жизнь» запустила продукт, совмещающий черты накопительного страхования жизни (НСЖ) и ДМС. У «АльфаСтрахование-Жизнь», «Совкомбанк Страхования», а также «МАКС-Жизнь» есть подобные продукты.

«Капитал Лайф Страхование Жизни» предлагает программу, сочетающую долевое страхование жизни и медицинское страхование. «Совкомбанк Страхование» разрабатывает гибрид ДМС и программы долгосрочных сбережений. По словам страховщиков, объединение страхования жизни и не жизни является нетипичной практикой для рынка. В «СОГАЗ-Жизнь» поясняют, что разработали продукт для семей, планирующих пополнение. Клиенты получают сопровождение беременности в клиниках, которое будет оплачено потенциальным доходом от вложений денег в финансовые инструменты.

«Рынок страхования жизни активно трансформируется, и мы видим потенциал для адаптации подобных гибридных решений под другие жизненные этапы и запросы»,— отмечают в компании.

В продукте «АльфаСтрахование-Жизнь» от ДМС преимущественно можно выделить телемедицину и чекапы, говорит директор департамента накопительного и инвестиционного страхования компании Александр Аверочкин.

По словам гендиректора «МАКС-Жизнь» Андрея Мартьянова, в продукте от ДМС — медицинская защита ребенка от критических заболеваний, от НСЖ — защита жизни и здоровья, а также формирование капитала на образование ребенка. Программа «Капитал Лайф Страхование Жизни» представляет комбинацию страхования жизни, возможности получения дохода от прироста стоимости паев ОПИФ и комплексной медицинской поддержки в случае диагностирования онкологического заболевания — от профилактических мер до организации лечения.

По итогам первого полугодия 2026 года сборы по страхованию жизни выросли на 15%, до 1,1 трлн руб., следует из данных ЦБ. Объем взносов по НСЖ увеличился более чем в 1,5 раза, до 864 млрд руб. Сборы по ДМС показали рост почти на 11%, до 178,5 млрд руб.

Для страховщиков выгода гибридных продуктов заключается в росте конверсии продажах и долгосрочной лояльности клиентов за счет востребованного медицинского сервиса и длительного срока накоплений, считает операционный директор «Совкомбанк Страхование Жизни» Владислав Синцов.

Если у клиента есть накопительная программа с медицинской поддержкой, отношения не заканчиваются после одного года действия полиса, как это часто бывает с обычным ДМС, клиент дольше остается в компании, поясняет руководитель страхового направления финтех-группы «Свой» Алия Валиуллина. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, «ранее для таких продуктов не были готовы технологии, не хватало понимания и доверия».

Филипп Габуния, зампред Банка России, 3 июля 2025 года: «ИСЖ уйдет в прошлое, и возвращаться к нему не нужно. Это не отменяет других форм накопительного страхования жизни».

Господин Синцов обращает внимание на то, что у разных элементов гибридных программ разные требования к резервам, отчетности и актуарным расчетам. По словам госпожи Валиуллиной, страховщику нужно точно рассчитать экономику на весь срок договора — инвестиционный доход по накопительной части должен позволять оплачивать медицинские услуги, поэтому здесь особенно важны взвешенная инвестиционная политика, достаточные резервы и аккуратное ценообразование.

Юлия Пославская