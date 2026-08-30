«Спартак» не сумел обыграть «Оренбург» в шестом туре РПЛ

В шестом туре чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1. Красно-белые уступали по ходу матча и сравняли счет с пенальти, который реализовал Мирлинд Даку. После этой осечки у них стало 13 очков.

Основные конкуренты «Спартака» в борьбе за чемпионство — «Краснодар» и «Зенит» — избежали потерь в шестом туре, хотя победы дались им очень тяжело. Кубанцы и петербуржцы с минимальным счетом одолели «Ростов» и «Факел» соответственно, а с учетом того, что «Оренбург» находился выше этих клубов в турнирной таблице, москвичам противостоял даже более сложный соперник. Про недавний разгром южноуральцев на групповом этапе Кубка России, когда красно-белые выиграли 5:1, можно было забыть. В чемпионате подопечные Ильдара Ахметзянова столько не пропускали, и больше одного гола за игру им забил только зенитовец Максим Глушенков, оформив хет-трик.

Вообще было интересно, как «Спартак» отреагирует на победу над «Зенитом», после которой ему практически всю неделю пели дифирамбы. При этом команда Хуана Карлоса Карседо опять лишилась своего лидера Эсекьеля Барко, подхватившего вирусную инфекцию. Кроме того, из-за травмы как минимум на месяц выбыл ставший ключевой фигурой в опорной зоне Руслан Литвинов. В стартовом составе их заменили Данил Пруцев и Мирлинд Даку, а Манфред Угальде в схеме с двумя номинальными нападающими опустился немного назад.

В матче с «Балтикой» красно-белые уже использовали связку Угальде с Даку, и тогда костариканец поразил ворота с передачи албанца.

Угальде и сейчас сразу отметился ударом головой после навеса Маркиньоса, размяв голкипера Богдана Овсянникова, а на восьмой минуте красиво вколотил мяч в сетку, но чуть ранее забрался в офсайд, и гол пришлось аннулировать.

Наряду с Угальде активничали на флангах Маркиньос и Пабло Солари. Настойчиво искал свой момент и Даку, тем не менее «Оренбург» довольно надежно оборонялся против как позиционных, так и быстрых атак москвичей. В одном из эпизодов ему невольно помог даже судья Артем Чистяков, заблокировавший пас Даку на ход Маркиньосу. А когда Солари хлестко пробил в дальний угол с правого края штрафной площади, гостей спас Овсянников.

При весьма заметном игровом превосходстве «Спартаку» никак не удавалось реализовать его. Все-таки хозяевам не хватало нестандартных решений и умения отдать последний пас Барко.

Подробнее — в материале «"Спартак" не взял "Оренбург"».