«Спартак» не взял «Оренбург»

В шестом туре чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1. Красно-белые уступали по ходу матча и сравняли счет с пенальти, который реализовал Мирлинд Даку. После этой осечки у них стало 13 очков. С 18 баллами лидирует «Краснодар», а у «Зенита» и ЦСКА — по 12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Оренбурга» (в белой форме) крепко держали спартаковцев и завершили вничью матч с одним из фаворитов премьер-лиги

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Футболисты «Оренбурга» (в белой форме) крепко держали спартаковцев и завершили вничью матч с одним из фаворитов премьер-лиги

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Основные конкуренты «Спартака» в борьбе за чемпионство — «Краснодар» и «Зенит» — избежали потерь в шестом туре, хотя победы дались им очень тяжело. Кубанцы и петербуржцы с минимальным счетом одолели «Ростов» и «Факел» соответственно, а с учетом того, что «Оренбург» находился выше этих клубов в турнирной таблице, москвичам противостоял даже более сложный соперник. Про недавний разгром южноуральцев на групповом этапе Кубка России, когда красно-белые выиграли 5:1, можно было забыть. В чемпионате подопечные Ильдара Ахметзянова столько не пропускали, и больше одного гола за игру им забил только зенитовец Максим Глушенков, оформив хет-трик.

Вообще было интересно, как «Спартак» отреагирует на победу над «Зенитом», после которой ему практически всю неделю пели дифирамбы. При этом команда Хуана Карлоса Карседо опять лишилась своего лидера Эсекьеля Барко, подхватившего вирусную инфекцию. Кроме того, из-за травмы как минимум на месяц выбыл ставший ключевой фигурой в опорной зоне Руслан Литвинов. В стартовом составе их заменили Данил Пруцев и Мирлинд Даку, а Манфред Угальде в схеме с двумя номинальными нападающими опустился немного назад.

В матче с «Балтикой» красно-белые уже использовали связку Угальде с Даку, и тогда костариканец поразил ворота с передачи албанца.

Угальде и сейчас сразу отметился ударом головой после навеса Маркиньоса, размяв голкипера Богдана Овсянникова, а на восьмой минуте красиво вколотил мяч в сетку, но чуть ранее забрался в офсайд, и гол пришлось аннулировать.

Наряду с Угальде активничали на флангах Маркиньос и Пабло Солари. Настойчиво искал свой момент и Даку, тем не менее «Оренбург» довольно надежно оборонялся против как позиционных, так и быстрых атак москвичей. В одном из эпизодов ему невольно помог даже судья Артем Чистяков, заблокировавший пас Даку на ход Маркиньосу. А когда Солари хлестко пробил в дальний угол с правого края штрафной площади, гостей спас Овсянников.

При весьма заметном игровом превосходстве «Спартаку» никак не удавалось реализовать его. Все-таки хозяевам не хватало нестандартных решений и умения отдать последний пас Барко.

К тому же оренбуржцы нередко прибегали к тактике мелкого фола. Их защитник Данила Ведерников даже рисковал получить вторую желтую карточку за срыв контратаки, но арбитр вместо этого показал «горчичник» Даку, который требовал наказать нарушителя. И теперь уже самому нападающему красно-белых нужно было действовать аккуратнее.

Нулевая ничья, зафиксированная по итогам первого тайма, конечно, категорически не устраивала «Спартак», но во втором легче ему не стало. Все так же не получалось вскрыть насыщенную оборону противника, и даже пробивной Даку ничем не мог помочь. Когда Жедсон Фернандеш вывел его на удар, албанец запустил мяч на трибуны. Очень опасно бил Маркиньос, но защитник Алексей Татаев успел подкатиться под него. А на 66-й минуте красно-белые и вовсе привезли себе гол, когда Кристофер Ву в центре поля уступил мяч Гедеону Гузине, который добежал почти до штрафной и покатил его на следовавшего параллельным курсом Руслана Куля. Ну а полузащитник «Оренбурга» в касание завершил эту нехитрую комбинацию.

Любопытно, что еще до этого момента имевший желтую карточку Гузина тоже забил демонстративным ударом после свистка и теоретически заслуживал второго предупреждения, однако Чистяков и тогда не наказал гостей.

Впрочем, когда Куль внутри своей штрафной рукой «зачехлил» удар Угальде, а ассистенты на VAR пригласили главного арбитра к монитору, у него уже просто не было других вариантов, кроме как назначить очевидный пенальти. К «точке» подошел Даку и четко исполнил 11-метровый, сравняв счет на 76-й минуте.

Правда, особой радости первый гол за «Спартак» албанскому нападающему не принес. Как ни пытались хозяева вырвать победу в оставшееся время, оренбургскую крепость они так и не взяли. В концовке южноуральцы, использовавшие все доступные методы для того, чтобы сохранить ничейный результат, заработали пять желтых карточек, а всего их набралось восемь. У москвичей и таких уж явных возможностей не было, чтобы забрать этот матч, и кадровых ресурсов. Неслучайно Карседо произвел лишь две замены.

Сыграв дома с «Оренбургом» 1:1, «Спартак» недосчитался двух важных очков, хотя все равно поднялся на второе место. Но от лидирующего «Краснодара» он отстает теперь на пять баллов, а замыкающий тройку «Зенит» опережает лишь на один.

Александр Ильин