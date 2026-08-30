Песков заявил о поставках топлива с белорусских НПЗ в Россию «на максимуме»
Песков: поставки топлива из Белоруссии идут на максимуме
Поставки топлива с белорусских НПЗ в Россию идут «на максимуме». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выразил признательность руководству Белоруссии за бесперебойную отгрузку топлива.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Поставки топлива идут, и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны»,— сказал журналистам господин Песков.
Топливный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний приезжал в Россию 28-29 августа. Господин Лукашенко пообещал выполнить обязательства со стороны Белоруссии: «от мелочей с топливом — дизелем, бензинами разными и так далее... до серьезных системных вопросов».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее, 18 мая 2026 года, уже заявлял о готовности помочь российским регионам с нефтепереработкой, поскольку противники России «приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия». Тогда он отметил, что Белоруссия располагает двумя модернизированными заводами. До этого, в конце мая 2026 года, в России начались перебои с топливом, и на АЗС более чем в 30 регионах ввели ограничения на продажу бензина и дизеля, а цены выросли. В Белоруссии, напротив, 9 июля 2026 года глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщал, что ситуация на топливном рынке стабильна, отсутствуют ажиотаж и очереди на заправках, а страна полностью обеспечена нефтепродуктами.