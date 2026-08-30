Песков заявил о поставках топлива с белорусских НПЗ в Россию «на максимуме»

Поставки топлива с белорусских НПЗ в Россию идут «на максимуме». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он выразил признательность руководству Белоруссии за бесперебойную отгрузку топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Поставки топлива идут, и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны»,— сказал журналистам господин Песков.

Топливный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний приезжал в Россию 28-29 августа. Господин Лукашенко пообещал выполнить обязательства со стороны Белоруссии: «от мелочей с топливом — дизелем, бензинами разными и так далее... до серьезных системных вопросов».