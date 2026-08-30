WP: военачальники США предупредили Хегсета о рисках из-за конфликта с Ираном

Несколько американских военачальников предупредили министра обороны Пита Хегсета, что продолжение боевых действий против Ирана ослабит боеготовность США. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aris Martinez / Reuters Фото: Aris Martinez / Reuters

Предупреждение изложили господину Хегсету главы штабов сухопутных , военно-морских и военно-воздушных сил США, а также командующие, курирующие операции США в Европе, Азии и Латинской Америке. По данным источников, знакомых с приказом главы Пентагона, сейчас на Ближнем Востоке дислоцирована часть войск США. Некоторые военнослужащие пробудут там до сентября, а оставшиеся — до 2027 года. Военачальники обратились к главе Пентагона из-за опасений, что численность этих войск увеличится. Всего в регионе находится около 50 тыс. американских военнослужащих, отмечает WP.

По словам собеседника издания, военное руководство США считает, что операция в Иране «слишком затянулась и стала слишком масштабной». Кроме того, военнослужащие сообщили господину Хегсету, что передача их кораблей и самолетов наблюдения Центральному командованию снизила их способность выполнять обязательства по обороне США.

Вооруженный конфликт США и Ирана возобновился 8 июля. 24 августа глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» — новой фазе санкционного давления на Иран. Белый дом ввел санкции против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, включая некоторые китайские компании.