WP: военачальники США предупредили Хегсета о рисках из-за конфликта с Ираном
Несколько американских военачальников предупредили министра обороны Пита Хегсета, что продолжение боевых действий против Ирана ослабит боеготовность США. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на источники.
Фото: Aris Martinez / Reuters
Предупреждение изложили господину Хегсету главы штабов сухопутных , военно-морских и военно-воздушных сил США, а также командующие, курирующие операции США в Европе, Азии и Латинской Америке. По данным источников, знакомых с приказом главы Пентагона, сейчас на Ближнем Востоке дислоцирована часть войск США. Некоторые военнослужащие пробудут там до сентября, а оставшиеся — до 2027 года. Военачальники обратились к главе Пентагона из-за опасений, что численность этих войск увеличится. Всего в регионе находится около 50 тыс. американских военнослужащих, отмечает WP.
По словам собеседника издания, военное руководство США считает, что операция в Иране «слишком затянулась и стала слишком масштабной». Кроме того, военнослужащие сообщили господину Хегсету, что передача их кораблей и самолетов наблюдения Центральному командованию снизила их способность выполнять обязательства по обороне США.
Вооруженный конфликт США и Ирана возобновился 8 июля. 24 августа глава Минфина США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой» — новой фазе санкционного давления на Иран. Белый дом ввел санкции против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру, включая некоторые китайские компании.