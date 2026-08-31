Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Шестой тур

«Акрон» — ЦСКА 2:2

Роча, 23; Беншимол, 66 — Гонду, 13; Кармо, 77

«Факел» — «Зенит» 0:1

Соболев, 90+3 (пен.). Удаление: Дивеев («Зенит»), 85

«Краснодар» — «Ростов» 1:0

Жубал, 19

«Локомотив» — «Динамо» (М) 0:1

Осипенко, 73 (пен.)

«Ахмат» — «Крылья Советов» 3:3

Садулаев, 36; Касинтура, 38; Мелкадзе, 60 — Олейников, 15, 73; Чернов, 45+1

«Родина» — «Балтика» 0:3

Мурид, 22; Оффор, 74; Петров, 85

«Спартак» — «Оренбург» 1:1

Даку, 76 (пен.) — Куль, 66

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Краснодар» 6 6 0 0 11:4 18

2. «Спартак» 6 4 1 1 11:5 13

3. «Зенит» 6 4 0 2 13:4 12

4. ЦСКА 6 3 3 0 9:6 12

5. «Балтика» 6 3 1 2 10:6 10

6. «Динамо» (М) 6 3 1 2 8:7 10

7. «Динамо» (Мх) 5 3 0 2 9:7 9

8. «Оренбург» 6 1 4 1 5:7 7

9. «Ахмат» 6 1 3 2 9:8 6

10. «Рубин» 5 1 3 1 6:7 6

11. «Крылья Советов» 6 1 3 2 8:10 6

12. «Ростов» 6 1 2 3 7:10 5

13. «Родина» 6 1 1 4 8:17 4

14. «Локомотив» 6 0 3 3 5:8 3

15. «Акрон» 6 0 3 3 6:15 3

16. «Факел» 6 0 2 4 3:7 2

Матч «Рубин»—«Динамо» (Мх) завершился после подписания номера в печать.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд