Экспорт пшеницы в сентябре может упасть до минимума с 2010 года

Российский экспорт пшеницы в сентябре этого года составил 1,8–2,3 млн тонн, сократившись на 52,1–62,5% к аналогичному периоду прошлого года. Такой предварительный прогноз приводит «Совэкон». В сентябре 2025 года поставки за рубеж российской пшеницы составили 4,8 млн тонн, среднее значение для сентября за пять лет — 4,9 млн тонн. Если сентябрьский прогноз реализуется, достигнутое значение будет минимальным с 2010 года, отмечают в «Совэконе». В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ждут заметного снижения экспорта в сентябре к значению прошлого года, но пока не приводят конкретные цифры.

Резкое падение экспорта российского зерна прослеживается со второй половины июля в свете вывода из строя терминалов в портах Черного и Азовского морей. Согласно оценке «Рексофт Консалтинга», в начале августа зерно в России отгружалось только из восьми портов, в то время как в тот же период годом ранее — из 29. Экспортеры начали развивать поставки через страны Балтии и северо-западные терминалы, но оперативно заместить существенные объемы у них не вышло.

В августе, согласно «Совэкону», Россия экспортировала 2 млн тонн пшеницы. Год к году показатель сократился на 55,6%, к среднему значению за пять лет — на 60%. В аналитическом центре «Русагротранса» также оценивают августовские поставки в 2 млн тонн. Эксперты повысили оценку с 1,8 млн тонн за счет более активных отгрузок в направлении сухопутных погранпереходов, но замечают, что значение все же остается крайне низким.

Подробнее — в материале «Трудный путь зерна».