На Кипре проверят версию о столкновении затонувшего парома с неизвестным объектом

Власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра проверят сообщения о том, что затонувший у ее берегов паром врезался в неизвестный объект. Об этом AHaber сообщил министр транспорта ТРСК Эрхан Ариклы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters TV / Reuters Фото: Reuters TV / Reuters

Господин Ариклы заявил, что из 267 человек, находившихся на пароме, были спасены 237. 76 человек воссоединились со своими семьями. Президент республики Туфан Эрхюрман сообщил о семи погибших. Сейчас паром полностью затонул, он находится на глубине свыше 500 м. Министр транспорта отметил, что расследование причин аварии продолжается.

Судно перевернулось сегодня примерно в 2–2,5 км от побережья города Кирения. Его капитан заметил, что в носовой части парома начала скапливаться вода, однако он не успел развернуть паром и направить его к берегу. Судно опрокинулось и начало тонуть. Во время спасательной операции задействовали пять судов и два вертолета.