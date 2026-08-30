В прокат вышел боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом

В прокат вышел фильм Жан-Франсуа Рише «Мятеж» (Mutiny) с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Жан-Франсуа Рише, умеющий снимать богатые и сложные боевики («Враг государства №1», 2008; «Видок: Охотник на призраков», 2018), позволил себе расслабиться и снять кино про «пяткой в лоб».

Вот телохранитель Коул, чудом избежав смерти при убийстве его босса, подбирает паспорт одного из сраженных им киллеров. Киллеры, они завсегда с паспортами на дело ходят, особенно когда им через несколько часов в рейс на той самой «Артемиде». С этим паспортом Коул на борт и пройдет, не вызвав ни малейших подозрений. Он — лысый, и покойник был лысым: ну просто близнецы-братья.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чудесатый рейс».