В прокат вышел боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтемом
В прокат вышел фильм Жан-Франсуа Рише «Мятеж» (Mutiny) с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Жан-Франсуа Рише, умеющий снимать богатые и сложные боевики («Враг государства №1», 2008; «Видок: Охотник на призраков», 2018), позволил себе расслабиться и снять кино про «пяткой в лоб».
Вот телохранитель Коул, чудом избежав смерти при убийстве его босса, подбирает паспорт одного из сраженных им киллеров. Киллеры, они завсегда с паспортами на дело ходят, особенно когда им через несколько часов в рейс на той самой «Артемиде». С этим паспортом Коул на борт и пройдет, не вызвав ни малейших подозрений. Он — лысый, и покойник был лысым: ну просто близнецы-братья.
Подробнее — в материале «Ъ» «Чудесатый рейс».
Жан-Франсуа Рише, режиссер фильма «Мятеж», ранее работал над боевиком «Крушение» (2023 год), где центральную роль сыграл Джерард Батлер. Эта картина также имела незамысловатое оригинальное название «Самолет» и напоминала пиратскую видеопродукцию конца 1980-х годов. Режиссер Жан-Франсуа Рише также известен по фильму «Видок: Охотник на призраков», выпущенному в 2018 году, и боевику «Враг государства №1», вышедшему в 2008 году.
Джейсон Стейтем, исполнивший главную роль в «Мятеже», ранее снимался в фильме Гая Ритчи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать», вышедшем в прокат в январе 2023 года. В этой картине он также предстал в амплуа «непробиваемого и неубиваемого крутого парня» с долей юмора. В марте 2025 года Стейтема также можно было увидеть в Ижевске в фильме «Мастер», где он играл рабочего на стройке, берущего в руки кувалду после похищения дочери его начальника.