Сегодня исполняется 50 лет заместителю председателя Совета федерации РФ Николаю Журавлеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Журавлев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Николай Журавлев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Его поздравляет министр финансов РФ Антон Силуанов:

— Уважаемый Николай Андреевич, поздравляю с юбилеем! За Вашими плечами — пятнадцать лет плодотворной работы в Совете федерации, значимый вклад в развитие финансового сектора и законодательное обеспечение бюджетной политики. Вы неизменно держите в фокусе регионы, их возможности, потребности и проблемы. Коллеги по Минфину знают Вас как человека основательного, вдумчивого, умеющего находить взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях. Дискуссии о приоритетах и параметрах бюджета с Вами всегда были конструктивны, за каждым показателем Вы видите интересы людей. Пятьдесят лет — хороший рубеж, когда уже накоплен серьезный опыт и видны реальные достижения, но при этом впереди еще много новых задач и планов. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо страны!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»