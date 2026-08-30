Каноисты Захар Петров и Иван Штыль снова выиграли золото чемпионата мира

У России появился непобедимый экипаж в гребле на каноэ. Молодой Захар Петров и ветеран Иван Штыль, которым не удалось вместе выступить на парижской Олимпиаде 2024 года, в польской Познани завоевали второе подряд золото чемпионатов мира.

Главным событием польского чемпионата мира для отечественных каноистов, которым в международных соревнованиях, в отличие от представителей некоторых других видов спорта, по-прежнему приходится участвовать в нейтральном статусе, стали состязания двоек на дистанции 500 м. Они подтвердили ощущение, что у российской сборной есть экипаж особенного статуса, практически неуязвимый. А состоит он из гребцов разных поколений, которые вместе вполне могли бы блеснуть еще на Олимпиаде в Париже.

На нее, как известно, отправилось всего полтора десятка российских спортсменов, в том числе три каноиста, включая самого многообещающего — блиставшего в юниорских состязаниях Захара Петрова. Он был дважды очень близок к наградам — и в соревнованиях одиночек, и — в первую очередь — в соревнованиях двоек. В них он выступал с Алексеем Коровашковым, хотя должен был выступать с Иваном Штылем. Но тот, в отличие от Коровашкова, не прошел жесткую «фильтрацию» Международного олимпийского комитета (МОК).

Подробнее — в материале «Главный российский экипаж».