Главный российский экипаж

У России появился непобедимый экипаж в гребле на каноэ. Молодой Захар Петров и ветеран Иван Штыль, которым не удалось вместе выступить на парижской Олимпиаде 2024 года, в польской Познани завоевали второе подряд золото чемпионатов мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images

Главным событием польского чемпионата мира для отечественных каноистов, которым в международных соревнованиях, в отличие от представителей некоторых других видов спорта, по-прежнему приходится участвовать в нейтральном статусе, стали состязания двоек на дистанции 500 м. Они подтвердили ощущение, что у российской сборной есть экипаж особенного статуса, практически неуязвимый. А состоит он из гребцов разных поколений, которые вместе вполне могли бы блеснуть еще на Олимпиаде в Париже.

На нее, как известно, отправилось всего полтора десятка российских спортсменов, в том числе три каноиста, включая самого многообещающего — блиставшего в юниорских состязаниях Захара Петрова. Он был дважды очень близок к наградам — и в соревнованиях одиночек, и — в первую очередь — в соревнованиях двоек. В них он выступал с Алексеем Коровашковым, хотя должен был выступать с Иваном Штылем. Но тот, в отличие от Коровашкова, не прошел жесткую «фильтрацию» Международного олимпийского комитета (МОК).

В Париже Петров и Коровашков долго держались рядышком с лидерами, но перед финишем рухнули на четвертую позицию. А откуда взялись их ошибки, было очевидно и без комментариев гребцов: когда в двойке спортсмены гребут с одной и той же стороны, как в случае с отечественным экипажем, боковой ветер нарушает баланс.

Но вот после парижской кампании Иван Штыль, обладатель кучи наград разных турниров, призер еще лондонской, 2012 года, Олимпиады, получил допуск и присоединился к Захару Петрову, превратившемуся в настоящую суперзвезду каноэ. В тандеме они выиграли прошлогодний чемпионат мира, проходивший в Милане. Тогда награды в этой дисциплине разыгрывали на дистанции 1000 м. Петров со Штылем завоевали золото, не позволив в финале вспыхнуть даже крохотному огоньку интриги. Их отрыв от ближайших преследователей — китайцев Юй Юэбиня и Юй Чэньвэя — вплотную приблизился к целой секунде.

Польское выступление 24-летнего Захара Петрова и 40-летнего, но, кажется, полного энергии Иван Штыля походило на итальянское. Снова исключительно слаженная и исключительно спокойная работа. На сей раз их основными оппонентами в финале были опытные бразильцы Габриэл Ассунсан и Джеки Гудман. Старались они отчаянно. Но сомнений в том, что Петров и Штыль сильнее, не было, по сути, с самого старта. Конкурентов они обогнали на без малого шесть десятых секунды: для 500-метровки — очень много.

Алексей Доспехов