Агитация апелляцией

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. На прошедшей неделе участники кампании провели первые радиодебаты, а в телеэфире появились первые агитационные ролики партий. Главной же сенсацией стала победа действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева, который добился в апелляции отмены решения Самарского облсуда о снятии его с выборов по одномандатному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, приостановившего участие в выборной кампании из-за травмы, избиратели пока смогут увидеть только на агитплакатах

Фото: Maixim Shipenkov / EPA / ТАСС Лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, приостановившего участие в выборной кампании из-за травмы, избиратели пока смогут увидеть только на агитплакатах

Фото: Maixim Shipenkov / EPA / ТАСС

На прошлой неделе кампания по выборам в Госдуму вступила в решающую стадию: партии приступили к агитации в СМИ, которая завершится 17 сентября, накануне первого дня голосования. «Совместные агитационные мероприятия» в эфире государственных радиостанций, начавшиеся 25 августа, обычно не вызывают особого интереса, в отличие от стартующих 31 августа телевизионных дебатов. Зато агитационные видеоролики, появившиеся в эфире федеральных телеканалов, сразу стали предметом анализа экспертов и интернет-пользователей.

Многие, в частности, обратили внимание на то, что в агитации «Единой России» (они идут под лозунгом «Когда мы едины — мы непобедимы») пока не присутствуют ни лидеры ее федерального списка, ни президент Владимир Путин. Зато в ролике «Справедливой России» появляется не только ее председатель Сергей Миронов, но и актер Сергей Горобченко, чем-то похожий на покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В то же время агитпродукция ряда непарламентских партий отличается крайней лаконичностью и явной дешевизной изготовления, констатировали комментаторы.

Еще одним объединяющим пунктом партийной повестки на прошедшей неделе стал «женский вопрос». Мероприятия на эту тему провели сразу три парламентские партии. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с активом женского движения партии и сообщил, что за четыре года с момента создания эта организация стала «самым массовым женским движением» в России, в которое «вовлечен почти миллион человек». ЛДПР организовала собственный Всероссийский женский форум, на котором представила свою «женскую программу». Одной из главных мер поддержки россиянок лидер партии Леонид Слуцкий назвал доступное жилье, призвав запустить «Народную ипотеку» под 3% со снижением ставки после рождения детей вплоть до 0% для многодетных семей. Наконец, «Новые люди» анонсировали поездку своего депутата и автора «Манифеста женщин России» Ксении Горячевой по восьми городам, в каждом из которых запланированы по «несколько часов живого разговора» с избирательницами.

Ну а главной предвыборной сенсацией прошлой недели стало решение Четвертого апелляционного суда, который отменил постановление Самарского облсуда о снятии с выборов по одномандатному округу известного депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Его соперница по округу от Партии пенсионеров обвиняла коммуниста в нарушении авторских прав при публикации агитматериалов в соцсетях и на личном сайте. Решения о снятии кандидатов с выборов суды отменяют крайне редко, а нарушение авторских прав стало в последнее время одним из наиболее частых поводов для лишения регистрации. Сам господин Матвеев посчитал, что решающую роль в его восстановлении на выборах сыграли большой резонанс и «политическая поддержка в Москве» (см. “Ъ” от 27 августа).

Из других событий недели можно отметить временное выбытие из избирательной гонки лидера «Справедливой России» Сергея Миронова: как говорится в его сообщении на сайте партии, в ходе поездки на Алтай политик получил «небольшую травму», которая требует «вынужденного лечения». В случае же с ДТП, в которое попал в Москве Леонид Слуцкий, вроде бы обошлось без травм (как физических, так и политических): мотоциклист, столкнувшийся с депутатским автомобилем, серьезно не пострадал, а на следующий день получил от лидера либерал-демократов не только обещания помочь в восстановлении мотоцикла, но и партбилет ЛДПР.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Несмотря на занятость на выборах, депутаты по-прежнему находят время и для законотворчества. Наибольшую активность на прошлой неделе проявили справороссы, которые отметились инициативами как по вечным, так и по остроактуальным темам.

К первой категории относятся, например, законопроекты об обязательной выплате всеми работодателями своим работникам годового вознаграждения в размере не ниже среднемесячной зарплаты и о предоставлении государственной и муниципальной поддержки только культурным проектам, соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. Также фракция внесла большой пакет поправок на свою коронную миграционную тему, предложив, в частности, отказаться от патентной системы для иностранцев, ввести для работодателей обязательный «обеспечительный платеж» на каждого приезжего работника и запретить въезд в РФ членов семей и близких родственников мигрантов. А к началу нового учебного года эсеры приурочили внесение поправок о ежегодной выплате к 1 сентября семьям школьников и студентов в размере от 15 тыс. до 55 тыс. руб. в зависимости от дохода и состава семьи и о продлении срока выплаты алиментов на студентов-очников до 23 лет.

Другие фракции ограничились инициативами точечного характера. Так, группа депутатов и сенаторов от «Единой России» предложила предоставить дополнительные меры поддержки микропредприятиям, состоящим преимущественно из членов одной семьи. А «Новые люди» поработали на две целевые аудитории: самозанятые должны одобрить идею о повышении порога налогообложения для этой категории с нынешних 2,4 млн до 4,3 млн руб., а автомобилисты наверняка оценят поправки, согласно которым МВД следует размещать в открытом доступе результаты применения дорожных камер.

Для «Единой России» (ЕР) вопрос о том, дал ли прошедший 22 августа съезд электоральный эффект, остался открытым. В то же время победа коммуниста Михаила Матвеева в апелляционном суде одновременно показала административные возможности и спозиционировала КПРФ как партию, находящуюся в конфликте с властью. Это значимо в условиях конкуренции с «Новыми людьми» за избирателя «Яблока».

Сами «Новые люди» проводят ровную кампанию. Иногда с попытками выйти за привычную рамку — вроде голосования на канале вице-спикера Госдумы Даванкова по вопросу о том, кто важнее для страны: депутат Соболев или уехавшие россияне.

Рекламные ролики «Справедливой России» (СР) оказались несколько любопытнее, чем ожидалось, за счет появления в кадре актера, похожего на Евгения Пригожина. Плюс фоново остаются почти ежедневные инициативы СР, пусть и малозаметные избирателю («Идем в школу вместе», 13-я зарплата бюджетникам, отпуск родителей на школьные каникулы, пособия бабушкам). А вот у ЛДПР были малоудачные рекламные ролики на фоне накопления разочарования от возможной активности партии.

На позициях «Единой России» позитивно сказывается информационный эффект от второго этапа ее съезда. На фоне активного обсуждения тезисов обновленной Народной программы рейтинги партии, по данным ВЦИОМа, выросли на 3,2 процентного пункта. В фокусе внимания партийной элиты на неделе было взаимодействие с волонтерским движением: на встрече с волонтерами секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев особо отметил их роль по реагированию на чрезвычайные ситуации. ЕР продолжает работу и с социальной повесткой: член «федеральной пятерки» партсписка Владислав Головин напомнил об инициативах по комплексной поддержке старшего поколения.

КПРФ стремится расширить поддержку у молодежной аудитории: руководство партии встретилось с молодыми общественниками и представителями блогосферы. Кроме того, коммунисты продолжают конкуренцию за колеблющийся электорат крупных индустриальных центров: первый зампред ЦК Юрий Афонин и глава Хакасии Валентин Коновалов посетили Свердловскую область. Рейтинги партии демонстрируют некоторый рост. Рейтинги ЛДПР, напротив, снизились. Возможно, это обусловлено сообщениями о ДТП с участием служебного автомобиля ее лидера Леонида Слуцкого. Кроме традиционной для партии темы контроля за миграцией, в число ключевых сюжетов для ЛДПР вошли требования снижения ставок по ипотеке и расширения социальных программ для пенсионеров.

Для «Справедливой России» проблемными остаются данные социологов, по которым ее рейтинг ниже 5%. Кроме того, определенный деморализующий эффект для партийного актива может иметь временная пауза в участии Сергея Миронова в агитационных мероприятиях и теледебатах в связи с травмой. Окончательный выход партсписка «Яблока» из кампании пока не привел к устойчивому росту поддержки «Новых людей». В числе ключевых тем партии остаются защита прав автолюбителей и предпринимателей, чей бизнес связан с маркетплейсами.

Первая неделя агитационной кампании в СМИ показала в общем и целом слабость агитации практически каждой из партий.

Например, ЛДПР почему-то решила более не обращаться к своему традиционному избирателю, в массе своей находящемуся среди малообеспеченных граждан, и смело пошла на поиски новых сторонников, обращаясь, в частности, к женской теме. А избиратель ЛДПР между тем никуда не делся. И приемлемый для него запрос на мегапопулизм социальной и национальной тематик закрывает «Справедливая Россия». Несколько упрощая, можно сказать, что ЛДПР стала немножко «Новыми людьми», а СР — немного ЛДПР. Сами «Новые люди» предельно застенчиво говорят о свободе, будущем и т. д., буквально подмигивая избирателю: мол, мы свои, «буржуинские» либералы то бишь. Но выглядит это в целом малоубедительно.

На этом фоне старая добрая ностальгия по СССР от КПРФ в комплекте с умеренным популизмом на социальную тематику выглядит достаточно уверенно. А градус оппозиционности коммунистов усилило снятие ярких кандидатов — Бондаренко и Матвеева. Матвеева, впрочем, суд восстановил, чем значительно повысил его шансы на победу по одномандатному округу. Так что в целом предложение проголосовать за КПРФ выглядит пока наиболее убедительным для недовольного властями избирателя.

Хотя кампания в целом явно идет по инерционному сценарию, интрига в ней тем не менее есть. И заключается она в ответе на два вопроса. Кому пойдут голоса избирателей, уставших от всего комплекса событий, связанных с СВО, к которому в последнее время добавилась вторая волна бензинового кризиса? И пойдут ли эти люди на выборы в принципе? Ответы ни на первый, ни на второй вопрос не выглядят очевидными.