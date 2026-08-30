В Государственном литмузее открылась выставка к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

В Государственном литературном музее проходит выставка «Писатель многосторонней силы», приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Выставка рассказывает о двух жизненных траекториях Салтыкова-Щедрина.

На выставке можно увидеть и портрет писателя кисти Ивана Крамского. Поначалу кажется, что он похож на фотографии, которых в экспозиции в избытке: та же окладистая борода, напряженная поза, мрачный взгляд. Но в глазах Салтыкова-Щедрина и правда есть какая-то боль и неустроенность — и сквозь классика на миг проступает человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Притяжение сил».