Фигуристка Андреева покинула группу Тутберидзе

16-летняя российская фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка написала в Telegram-канале.

«Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе. Где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе»,— написала госпожа Андреева.

Спортсменка отметила, что она не покидает фигурное катание. Где именно она продолжит свою карьеру, не уточняется.

Елизавета Андреева пропустила сезон 2025/2026 из-за травмы ноги. Она получила ее в октябре 2025 года. Летом фигуристка сообщила о возвращении к тренировкам.