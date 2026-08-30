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Фигуристка Андреева покинула группу Тутберидзе

16-летняя российская фигуристка Елизавета Андреева покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка написала в Telegram-канале.

«Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе. Где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе»,— написала госпожа Андреева.

Спортсменка отметила, что она не покидает фигурное катание. Где именно она продолжит свою карьеру, не уточняется.

Елизавета Андреева пропустила сезон 2025/2026 из-за травмы ноги. Она получила ее в октябре 2025 года. Летом фигуристка сообщила о возвращении к тренировкам.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян также объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе, тренировавшейся под ее руководством с 2019 года. Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, в январе 2026 года сообщила о планах возобновить карьеру под руководством Этери Тутберидзе, хотя ранее она уходила от тренера в 2020 году и возвращалась к ней в 2021 году. В 2022 году Александра Трусова снова покинула группу Тутберидзе из-за чрезмерных нагрузок и травм, а Алена Косторная, чемпионка Европы 2020 года, также дважды уходила от Этери Тутберидзе.

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