Для продолжения ШМСД в Ленобласти выбрали два варианта трассировки

Власти Ленинградской области совместно с ГК «Автодор» определили два варианта дальнейшего строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на территории региона. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ШМСД планируют продлить до КАД-2 во Всеволожском районе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ ШМСД планируют продлить до КАД-2 во Всеволожском районе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В перспективе трассу ШМСД планируется продлить до КАД-2 во Всеволожском районе.

«На сегодняшний день определены два варианта для дальнейшей реализации:

Первый: 6 этап ШМСД — от КАД до автомобильной дороги регионального значения "Санкт-Петербург — Колтуши" с развязкой в Янино-2. Второй: 5 этап ШМСД — от КАД до федеральной трассы Р-21 "Кола" и далее через Мяглово, Хапо-Ое к примыканию с КАД-2»,— поделился господин Дрозденко.

По словам губернатора, при выборе дальнейшего варианта развития магистрали необходимо найти оптимальное решение, которое будет учитывать как экономические возможности, так и интересы жителей Ленинградской области.

Работа над проектом дальнейшего развития ШМСД продолжается.

Матвей Николаев