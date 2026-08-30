Для продолжения ШМСД в Ленобласти выбрали два варианта трассировки
Власти Ленинградской области совместно с ГК «Автодор» определили два варианта дальнейшего строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на территории региона. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ШМСД планируют продлить до КАД-2 во Всеволожском районе
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
В перспективе трассу ШМСД планируется продлить до КАД-2 во Всеволожском районе.
«На сегодняшний день определены два варианта для дальнейшей реализации:
Первый: 6 этап ШМСД — от КАД до автомобильной дороги регионального значения "Санкт-Петербург — Колтуши" с развязкой в Янино-2. Второй: 5 этап ШМСД — от КАД до федеральной трассы Р-21 "Кола" и далее через Мяглово, Хапо-Ое к примыканию с КАД-2»,— поделился господин Дрозденко.
По словам губернатора, при выборе дальнейшего варианта развития магистрали необходимо найти оптимальное решение, которое будет учитывать как экономические возможности, так и интересы жителей Ленинградской области.
Работа над проектом дальнейшего развития ШМСД продолжается.