СКР проверит версию об убийстве оперного певца Евгения Кунгурова
Как стало известно “Ъ”, спустя два года после гибели в столице известного оперного певца Евгения Кунгурова СКР решил проверить версию о его убийстве. Ранее правоохранители утверждали, что имел место суицид, а в начале этого года возбудили дело о доведении до самоубийства. Потерпевший же по делу — отец исполнителя Виктор Кунгуров — все это время настаивал на том, что его сын стал жертвой преступников.
О решении главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве проверить версию о насильственной смерти оперного певца Евгения Кунгурова его отец узнал на днях, находясь дома в городе Заречном Свердловской области. «В почтовом ящике я нашел письмо из ГСУ СКР по Москве, датированное еще 8 июля»,— рассказал “Ъ” Виктор Кунгуров. Это была копия распоряжения, направленного главком ведомства начальнику управления СКР по ЦАО Москвы Виталию Тюленеву «для организации рассмотрения в установленном порядке» заявления Виктора Кунгурова «о несогласии с ходом и результатами расследования».
Подробнее — в материале «Ъ» «Гибель певца проверят на убийство».
Следственный комитет России и прокуратура начали новые проверки обстоятельств гибели оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года, после того как его отец Виктор Кунгуров обратился с заявлениями к председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Александру Гуцану. Виктор Кунгуров настаивает, что его сын не покончил с собой, а стал жертвой убийства, замаскированного под суицид. Ранее, в мае 2024 года и декабре 2025 года, следователи дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, называя случившееся суицидом.
В апреле 2026 года Пресненский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту доведения Евгения Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Однако Виктор Кунгуров и его адвокат Евгений Черноусов считают, что причиной смерти могло быть убийство в ходе конфликта, и настаивают на передаче материалов дела в Главное управление СКР по Москве для объективности.
Также Виктор Кунгуров обратился в Генпрокуратуру с просьбой выяснить судьбу 14 концертных костюмов и дорогостоящих наручных часов, подаренных Евгению Кунгурову Рамзаном Кадыровым и Владимиром Колокольцевым, которые пропали из квартиры певца после его гибели. По словам отца, исчезли также паспорт, диплом об окончании консерватории и благодарственное письмо от президента России. Отец певца утверждает, что ключи от квартиры лежали рядом с телом на асфальте, а помещение не было опечатано.