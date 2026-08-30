СКР проверит версию об убийстве оперного певца Евгения Кунгурова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Следственный комитет России и прокуратура начали новые проверки обстоятельств гибели оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года, после того как его отец Виктор Кунгуров обратился с заявлениями к председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Александру Гуцану. Виктор Кунгуров настаивает, что его сын не покончил с собой, а стал жертвой убийства, замаскированного под суицид. Ранее, в мае 2024 года и декабре 2025 года, следователи дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, называя случившееся суицидом.

В апреле 2026 года Пресненский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту доведения Евгения Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Однако Виктор Кунгуров и его адвокат Евгений Черноусов считают, что причиной смерти могло быть убийство в ходе конфликта, и настаивают на передаче материалов дела в Главное управление СКР по Москве для объективности.

Также Виктор Кунгуров обратился в Генпрокуратуру с просьбой выяснить судьбу 14 концертных костюмов и дорогостоящих наручных часов, подаренных Евгению Кунгурову Рамзаном Кадыровым и Владимиром Колокольцевым, которые пропали из квартиры певца после его гибели. По словам отца, исчезли также паспорт, диплом об окончании консерватории и благодарственное письмо от президента России. Отец певца утверждает, что ключи от квартиры лежали рядом с телом на асфальте, а помещение не было опечатано.