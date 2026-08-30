Смерть певца проверят на убийство

Как стало известно “Ъ”, спустя два года после гибели в столице известного оперного певца Евгения Кунгурова СКР решил проверить версию о его убийстве. Ранее правоохранители утверждали, что имел место суицид, а в начале этого года возбудили дело о доведении до самоубийства. Потерпевший же по делу — отец исполнителя Виктор Кунгуров — все это время настаивал на том, что его сын стал жертвой преступников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие проверит версию об убийстве Евгения Кунгурова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Следствие проверит версию об убийстве Евгения Кунгурова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О решении главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве проверить версию о насильственной смерти оперного певца Евгения Кунгурова его отец узнал на днях, находясь дома в городе Заречном Свердловской области. «В почтовом ящике я нашел письмо из ГСУ СКР по Москве, датированное еще 8 июля»,— рассказал “Ъ” Виктор Кунгуров. Это была копия распоряжения, направленного главком ведомства начальнику управления СКР по ЦАО Москвы Виталию Тюленеву «для организации рассмотрения в установленном порядке» заявления Виктора Кунгурова «о несогласии с ходом и результатами расследования». «Детально разберитесь… примите предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав»,— говорится в документе.

40-летний солист Калининградского музыкального театра, заслуженный артист России Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Его полураздетое тело нашли под окнами дома на Зоологической улице, где артист с женой снимали квартиру на девятом этаже. В жилище обнаружили следы крови и нож без отпечатков пальцев. Следователи посчитали, что певец сначала сам себе нанес порезы, а затем выбросился из окна. В мае 2024 года и декабре 2025 года следователи в возбуждении дела отказывали, называя случившееся суицидом.

«Надеюсь, что расследование наконец сдвинется с мертвой точки»,— сказал “Ъ” Виктор Кунгуров. Его адвокат Евгений Черноусов подчеркнул, что до этого момента общение СКР с его доверителем было сведено к минимуму.

«Виктор Евгеньевич дважды получал письменные отказы о возбуждении уголовного дела, один раз в Заречном местный следователь по поручению из Москвы его допросил после признания потерпевшим в апреле этого года»,— пояснил господин Черноусов.

Даже о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства в феврале этого года он и его клиент узнали постфактум не от СКР, а из письма прокуратуры. Один раз, по словам адвоката, потерпевшего приглашали в Москву для допроса, однако 71-летний мужчина, в прошлом кадровый военный, прошедший войну в Афганистане, не смог в тот момент приехать, поскольку проходил лечение.

Кунгуров-старший и его адвокат предполагают, что позиция следствия изменилась после того, как они направили заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.

В этом документе указано, что работавшие на месте гибели певца в Москве в апреле 2024 года следователи СКР не стали проверять, вопреки закону, все три основные версии его гибели — убийство, самоубийство и несчастный случай,— а «голословно», по мнению потерпевшего, сразу назвали происшедшее суицидом, заявив, что певец «не желал более жить».

В заявлении также отмечено, что осмотр тела погибшего и квартиры был произведен с «вопиющими» нарушениями: отпечатков пальцев не искали, не придали значения факту пропажи одежды погибшего, фотографий тела нет, обстановка в помещении не изучалась, в число вещественных доказательств не попали и попросту исчезли два сотовых телефона, с которых в последние часы жизни Евгения Кунгурова уходили СМС-сообщения с несвойственными ему речевыми оборотами. Кроме того, указывает потерпевший, не допрашивались свидетели, пятна на полу назвали кровью без проведения экспертиз и т. д.

При этом сам Кунгуров-старший настаивает, что его сын был убит в квартире в ходе какого-то конфликта, получив от неустановленных лиц «удар тяжелом предметом по голове, причинивший открытую черепно-мозговую травму». Затем тело погибшего, по версии его отца, было сброшено из окна с целью инсценировки самоубийства.

Адвокат Черноусов, в свою очередь, отмечает, что потерпевший настаивает на возбуждении дела об убийстве группой лиц, но попытаться установить обстоятельства произошедшего можно и в рамках уже начатого расследования по статье о доведении до самоубийства. По его мнению, ключевым должно стать проведение следственного эксперимента на месте трагедии с использованием манекена, а также установление причин, по которым столь «безответственно» действовали следователи и эксперты на месте ЧП, не собирая или уничтожая улики.

Как сообщал “Ъ”, по данным отца исполнителя, из квартиры пропали банковские карты сына, 14 концертных костюмов и пара дорогостоящих наручных часов, подаренных певцу главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Сергей Сергеев