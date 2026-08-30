ЦСКА обыграл «Автомобилист» и занял третье место на Кубке мэра Москвы по хоккею

В Москве завершился предсезонный хоккейный турнир — Кубок мэра Москвы, в матче за третье место которого московский ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча прошла на арене «Мегаспорт» и завершилась победой ЦСКА со счетом 5:3.

Первая шайба была забита на 18-й минуте Александром Барабановым из «Автомобилиста». Через 11 минут Максим Соркин сравнял счет для ЦСКА, а затем Александр Кадейкин снова вывел команду из Екатеринбурга вперед на 35-й минуте.

Однако во второй части игры армейцы прибавили — на 37-й минуте отличился Егор Замула, на 40-й и 59-й Николай Коваленко (последний гол заброшен в пустые ворота), также забил Дмитрий Бучельников (45-я минута). Александр Шаров сумел сократить разрыв (46-я минута), но ЦСКА удержал преимущество.