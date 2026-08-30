Запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ продлен до 30 сентября для стабильности

Истекавший 31 августа запрет на экспорт дизтоплива для производителей продлен до конца сентября. Аналитики объясняют сохранение эмбарго стремлением властей предотвратить перебои с поставками в условиях сокращения предложения и высокого спроса, а также сдержать рост цен. Но даже при снятии запрета для НПЗ возврата к прежним объемам экспорта дизтоплива пока не ожидается.

Запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей для производителей продлен до 30 сентября включительно, сообщило 29 августа правительство РФ. Прежде ограничение действовало по 31 августа. Для остальных участников рынка запрет сохраняется по 31 января 2027 года, на этот же срок установлено эмбарго на экспорт бензина, в том числе для НПЗ. Ограничения не касаются поставок по межправительственным соглашениям.

Как отметили в правительстве, решение о продлении запрета принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что ограничения на вывоз дизтоплива планируется снимать «по мере восстановления рынка», так как возможность экспорта продукта важна для загрузки НПЗ и предотвращения переизбытка продукта.

В конце августа с просьбой продлить запрет на экспорт дизтоплива для НПЗ в правительство обратился Российский топливный союз. Как отмечали в объединении, сегодня, в том числе благодаря эмбарго, дизтопливо на АЗС продается практически бесперебойно, но доступность продукта для независимых операторов ограничена и рыночное ценообразование показывает превышение спроса над предложением даже при закрытом экспорте. В Минэнерго говорили, что возможность экспорта будет определяться с учетом объемов производства, запасов и динамики внутреннего спроса.

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