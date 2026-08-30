Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года Александр Усик объявил о расставании с чемпионскими поясами IBF, WBC и WBA, анонсировав скорое завершение карьеры и освобождение титулов для других боксеров. В связи с этим Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала бой за свой вакантный титул в супертяжелом весе между кубинцем Франком Санчесом и Мозесом Итаумой, который занимал третье место в рейтинге IBF. На тот момент у Итаумы уже был запланирован бой против хорватского боксера Филипа Хрговича на 29 августа 2026 года, и эксперты не исключали отмену этого матча в пользу титульного поединка.

Мозес Итаума, которому в 2026 году исполнился 21 год, считался вундеркиндом супертяжелого веса и, по оценкам, был самым ярким молодым талантом за последние 40 лет, сравнимым с Майком Тайсоном, который стал чемпионом мира в 20 лет в 1986 году. К марту 2026 года Итаума одержал 14 побед подряд, 12 из них досрочно, в том числе над опытными боксерами Диллианом Уайтом в августе 2025 года и Джермейном Франклином в марте 2026 года.

Филип Хргович, в свою очередь, считался опытным и уважаемым боксером, однако его карьера проходила в тени таких звезд, как Александр Усик, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, что создавало впечатление второстепенности. В преддверии боя с Итаумой мало кто верил, что Хргович сможет помешать молодому таланту установить рекорд и стать одним из самых молодых чемпионов мира в супертяжелом весе.