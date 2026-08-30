Молодо — проиграно

Опытный хорват Филип Хргович испортил один из самых красивых сюжетов в профессиональном боксе нынешнего года. Победив в Лондоне британца Мозеса Итауму, он не дал своему сопернику стать в 21 год чемпионом мира в супертяжелом весе: в более молодом возрасте звание в этой категории доставалось только великому Майку Тайсону. Выиграл пояс Международной боксерской федерации (IBF) Хргович удивительным образом: отдавая раунд за раундом оппоненту, пережив нокдаун, он дождался момента, когда вундеркинд выдохнется, и в девятом раунде заставил его секундантов прекратить бой, а медиков — вынести на ринг носилки для захлебнувшегося и чужими, и, кажется, прежде всего собственными атаками оппонента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На протяжении восьми раундов в ринге доминировал Мозес Итаума (слева), но к девятому он выдохся и был отправлен в нокаут Филипом Хрговичем

Фото: Peter Cziborra / Reuters На протяжении восьми раундов в ринге доминировал Мозес Итаума (слева), но к девятому он выдохся и был отправлен в нокаут Филипом Хрговичем

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Эту картинку — с лежащим на носилках без движения Мозесом Итаумой, суетящимися вокруг людьми — можно было считать идеальным описанием и исключительной жестокости, и исключительной справедливости профессионального бокса. Сочетание только на первый взгляд парадоксальное.

Боя на лондонской O2 Arena за титул Международной боксерской федерации, ставший вакантным летом — после того, как решил заканчивать карьеру король супертяжелого веса Александр Усик, отказавшийся от всех своих поясов,— с нетерпением ждали прежде всего из-за Мозеса Итаумы.

В Великобритании, «разогревая» матч, тысячу раз пересказывали его биографию. Вундеркинд, каких приветствующая зрелость категория давным-давно не знала. Заставил разглядеть в себе будущего лидера еще тинейджером. Шанс на титул получил в 21 год, проведя всего 14 боев и успев нокаутировать двух бойцов с классной репутацией — Диллиана Уайта и Джермейна Франклина. А в истории был только один человек, который становился чемпионом в супертяжелом весе, будучи моложе. Великий Майк Тайсон расправился с Тревором Бербиком в 20. И было это давным-давно — в 1986 году, 40 лет назад.

Этот рекорд перед лондонским шоу упоминали так часто, что даже было слегка обидно за Филипа Хрговича. Он ведь известный, уважаемый боксер. Был бы наверняка куда заметнее, если бы не выпало драться в одно время с Усиком и двумя британскими суперзвездами — Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Они забирали львиную долю внимания. Но и так карьера получилась неплохой. А его, создается впечатление, считают фигурой второго плана. Мало кто верит, что сможет испортить шикарный сюжет с рекордом века.

От сомнений насчет его неизбежности почти ничего не осталось уже по ходу боя. Ну как этот Филип Хргович может не то что справиться — доставить хоть какие-то проблемы оппоненту, который настолько быстрее, настолько резче?!

Уже во втором раунде хорват нарвался на такой хук справа от Мозеса Итаумы, что пошатнулся и коснулся рукой настила. Нокдаун, отсчитанный рефери Ховардом Фостером, не выглядел совсем уж лишним.

И все, что происходило после него, настраивало на мысли об убедительном успехе Итаумы. Нет, внимательный человек, конечно, должен был заметить, как тяжело он дышит, сидя в углу после третьего раунда. Но продолжал же держать темп, лишь иногда беря паузы! А темп был совершенно непосильный для Хрговича, поражавшего разве что своим упрямством. В пятом, шестом, седьмом раундах нарывался на жутко неприятные удары, однако как-то переваривал их.

Чтобы понять масштаб преимущества Мозеса Итаумы, не надо было быть профессиональным арбитром. Да у него в каждом раунде куда больше попаданий, чем у Филипа Хрговича! По силовым, акцентированным, то есть тем, что особенно ценятся, превосходство вообще какое-то запредельное… И на что надеяться хорвату?

А потом случилось нечто практически голливудское. Еще в восьмом раунде из Мозеса Итаумы во все стороны летели искры. Разве что в концовке он немного скис. Но, похоже, трибуны, уверенные в его триумфе, не приняли это замедление всерьез. Передохнет — и снова помчится вперед.

Но в девятом раунде все вдруг перевернулось с ног на голову. Мозес Итаума внезапно из пышущего энергией монстра превратился в дряхлого пешехода, которого качает из стороны в стороны при каждом шаге.

А Филип Хргович, терпевший, терпевший и дотерпевший до момента славы, ринулся на него, как голодный пес на кусок свежего мяса. Зрелище было страшное и кое о чем напоминавшее. О том, что в такую же ловушку самих себя, бывало, загоняли до британца на заре профессиональной карьеры многие талантливые боксеры вроде Владимира Кличко, которым в силу молодости не хватало банальной мудрости, расчета. В поединке с котирующимся ниже соперником хотели все решить побыстрее, на разгоне, и в итоге, не решив, оказывались жертвами собственных атак. Они изматывают не меньше, чем чужие. Бокс — это и про мощь, и про страсть, и про трезвый расчет.

Филип Хргович, 34-летний матерый боец, рассуждал о том же самом, говоря, что Мозес Итаума, по его ощущениям, дрался как любитель — будто выдержать нужно три, а не дюжину раундов. А сам Хргович дрался как профи, который в курсе, что, какой бы сложной ни была ситуация, шанс на перелом обязательно появится. Пусть со стороны будет смотреться так, словно он появился из ниоткуда, неожиданно, как тот кусок белой материи, что выкинули на ринг секунданты Итаумы, останавливая матч.

Он проговаривал эти аксиомы уже после того, как Мозеса Итауму — скорее, не избитого, а до предела истощенного — отправили на обследование в больницу, в ранге первого хорватского чемпиона в супертяжелом весе, которого теперь обязано волновать чемпионское будущее.

Хрговичу указывали на то, что у IBF есть обязательный претендент — кубинец Франк Санчес. Намек на то, что с ним ему проводить следующий бой. А Хргович называл эту информацию «плохой шуткой». Тут же выяснилось, что Санчес его абсолютно не интересует. Хочется боя объединительного, с другим чемпионом. Титул Всемирной боксерской организации (WBO) сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа, титул Всемирного боксерского совета (WBC) — немцу Агиту Кабайелу, титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — россиянину Мурату Гассиеву.

Алексей Доспехов