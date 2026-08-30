Аналитики и ТМК спрогнозировали стабилизацию трубного рынка во втором полугодии

Аналитики и крупнейший в России производитель стальных труб — ТМК — рассчитывают на улучшение ситуации на внутреннем трубном рынке во втором полугодии. Продажи могут поддержать реализация отложенного спроса в нефтегазовом секторе и замещение импортной продукции. Но дорогое финансирование все еще будет сдерживать активность в основных потребляющих отраслях.

Во второй половине 2026 года на российском трубном рынке могут быть пройдены локальные минимумы в отдельных сегментах и начаться стабилизация, считают опрошенные “Ъ” аналитики.

Руководитель направления по оказанию услуг компаниям в сфере инфраструктуры и строительства Kept Алексей Медников говорит, что поводы для оптимизма есть, но корректно говорить о формировании базы для восстановления, а не о полноценном развороте отраслевого цикла. Так, по его словам, за первую половину 2026 года вырос спрос на нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG), а также на линейные и бесшовные промышленные трубы.

Главная надежда отрасли — отложенный спрос, сформировавшийся в предыдущие два года, особенно в нефтегазовой отрасли, считает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

По его словам, за это время значительно сократились запасы трубной продукции, и текущий рост цен на углеводороды позволяет рассчитывать на возобновление активности нефтегазовых компаний. Кроме того, прогнозируется начало реализации крупных, в том числе ранее отложенных, инфраструктурных проектов в сегментах транспортировки и переработки углеводородов, а также в атомной энергетике.

Подробнее — в материале «Трубам ищут опору».