В Бишкеке стартует 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества

В Бишкеке 30 августа стартовал 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии соберутся главы государств и правительств десяти стран—членов ШОС, руководители 15 государств, имеющих статус партнеров по диалогу ШОС, а также лидеры еще ряда стран, приглашенных на форум его организаторами.

Так, одним из участников дискуссии о региональной и глобальной безопасности станет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в июне принимал саммит НАТО в Стамбуле.

Международный статус форума ШОС в Бишкеке повысит и присутствие на нем наряду с главами региональных организаций — ЕАЭС, ОДКБ и СНГ — генсека ООН Антониу Гутерриша.

Многочисленные двусторонние встречи на полях форума в Бишкеке станут для его участников важным дополнением к официальной программе, намеченной на 1 сентября.

Подробнее — в материале «ШОС с большим плюсом».